"Ноль генерации": мощнейший удар РФ остановил все ТЭС Центрэнерго

Руслана Заклинская
8 ноября 2025, 17:14обновлено 8 ноября, 17:49
708
РФ ударила по всем ТЭС, которые восстановили после атак прошлого года.
Самый массированный удар с начала войны остановил все ТЭС Центрэнерго / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, uk.wikipedia.org

Главное:

  • В Украине остановились все теплоэлектростанции Центрэнерго
  • РФ осуществила самый массовый удар по ТЭС с начала полномасштабного вторжения
  • Повреждены ТЭС, которые восстановили после атак в 2024 году

В Украине из-за массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру остановились все теплоэлектростанции. Генерация электроэнергии отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Центрэнерго".

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что это был самый массированный удар по украинским ТЭС с начала полномасштабного вторжения. Россияне атаковали дронами и ракетами те станции, которые были восстановлены после предыдущих атак в прошлом году.

"Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - сообщили в Центрэнерго.

В компании подчеркнули, что теплоэлектростанции не являются военными объектами, на них работают гражданские украинцы. Одновременный удар был нанесен по всей тепловой генерации страны.

В то же время в Центрэнерго добавили, что несмотря на циничные удары РФ, будут восстанавливать и внедрять новую генерацию.

Отметим, что в состав Центрэнерго входят три станции: Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области, Змиевская ТЭС в поселке Слобожанское Харьковской области и Углегорская ТЭС в городе Светлодарск Донецкой области (временно оккупирована). Общая установленная мощность этих ТЭС составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

В чем особенность атаки

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что главными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Киевская и Полтавская области, хотя повреждения получили и другие регионы. Особенностью атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил он.

Игнат обратил внимание, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку на их скорость и сложность перехвата. В то же время враг применял и крылатые ракеты морского и наземного базирования, а также массово запускали ударные беспилотники.

Атака по Украине в ночь на 8 ноября - что известно

Как сообщал Главред, 8 ноября РФ нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским. В Днепре российский беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку, в результате чего разрушено несколько этажей и есть погибшие, в Харькове погиб один человек.

Использовано не менее 25 баллистических ракет, аэробаллистические и крылатые ракеты, более 450 дронов. Украинские Силы обороны сбили более 400 дронов и часть ракет; системы РЭБ работают эффективно.

Зеленский подчеркнул недостаточное международное давление на Россию и призвал усиливать санкции. Украина сотрудничает с партнерами для закупки дополнительных систем ПВО.

Из-за ударов по энергетике в пострадавших городах отсутствуют свет, вода и тепло. "Укрэнерго" ввело графики отключений электроэнергии во многих регионах.

Об источнике: Центрэнерго

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли Украины. Компания осуществляет производство электроэнергии на тепловых электростанциях, обеспечивая стабильное энергоснабжение для различных регионов Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

энергоснабжение свет ТЭС Центрэнерго электроэнергия атака дронов Ракетная атака на Украину
