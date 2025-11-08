'Ноль генерации': мощнейший удар РФ остановил все ТЭС Центрэнерго

Главное:
- В Украине остановились все теплоэлектростанции Центрэнерго
- РФ осуществила самый массовый удар по ТЭС с начала полномасштабного вторжения
- Повреждены ТЭС, которые восстановили после атак в 2024 году
В Украине из-за массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру остановились все теплоэлектростанции. Генерация электроэнергии отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Центрэнерго".
"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что это был самый массированный удар по украинским ТЭС с начала полномасштабного вторжения. Россияне атаковали дронами и ракетами те станции, которые были восстановлены после предыдущих атак в прошлом году.
"Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" - сообщили в Центрэнерго.
В компании подчеркнули, что теплоэлектростанции не являются военными объектами, на них работают гражданские украинцы. Одновременный удар был нанесен по всей тепловой генерации страны.
В то же время в Центрэнерго добавили, что несмотря на циничные удары РФ, будут восстанавливать и внедрять новую генерацию.
Отметим, что в состав Центрэнерго входят три станции: Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области, Змиевская ТЭС в поселке Слобожанское Харьковской области и Углегорская ТЭС в городе Светлодарск Донецкой области (временно оккупирована). Общая установленная мощность этих ТЭС составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины.
В чем особенность атаки
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что главными направлениями российского удара стали Днепропетровская, Киевская и Полтавская области, хотя повреждения получили и другие регионы. Особенностью атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.
"Было выпущено 25 "Искандер-М" или KN-23 и 7 "Кинжалов". Это 32 ракеты из 45, которые атаковали по баллистической траектории", - пояснил он.
Игнат обратил внимание, что в этом году Россия значительно увеличила долю баллистических пусков по сравнению с крылатыми ракетами, делая ставку на их скорость и сложность перехвата. В то же время враг применял и крылатые ракеты морского и наземного базирования, а также массово запускали ударные беспилотники.
Атака по Украине в ночь на 8 ноября - что известно
Как сообщал Главред, 8 ноября РФ нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским. В Днепре российский беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку, в результате чего разрушено несколько этажей и есть погибшие, в Харькове погиб один человек.
Использовано не менее 25 баллистических ракет, аэробаллистические и крылатые ракеты, более 450 дронов. Украинские Силы обороны сбили более 400 дронов и часть ракет; системы РЭБ работают эффективно.
Зеленский подчеркнул недостаточное международное давление на Россию и призвал усиливать санкции. Украина сотрудничает с партнерами для закупки дополнительных систем ПВО.
Из-за ударов по энергетике в пострадавших городах отсутствуют свет, вода и тепло. "Укрэнерго" ввело графики отключений электроэнергии во многих регионах.
Вас также может заинтересовать:
- Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела
- Экстренные отключения света начались после обстрелов: список областей
- Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрела
Об источнике: Центрэнерго
Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли Украины. Компания осуществляет производство электроэнергии на тепловых электростанциях, обеспечивая стабильное энергоснабжение для различных регионов Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред