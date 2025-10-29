Борта Ту-95 и дроны уже готовы: названы вероятные сроки массированного обстрела

Борта Ту-95МС были снаряжены ракетами на аэродроме "Энгельс".

https://glavred.info/ukraine/borta-tu-95-i-drony-uzhe-gotovy-nazvany-veroyatnye-sroki-massirovannogo-obstrela-10710533.html Ссылка скопирована

Россия готовится к обстрелу Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

Этой ночью возможен массированный обстрел Украины

Россияне подготовили борта Ту-95МС и Ту-160

В ближайшую ночь существует высокая вероятность нового массированного обстрела. Враг накапливает ударные дроны и снаряжает самолеты ракетами. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Отмечается, что страна-агрессор Россия планирует привлечь для атаки:

видео дня

до 9 бортов Ту-95МС и Ту-160 с аэродромов "Оленья" и "Энгельс";

до 6 бортов МиГ-31К с ракетами "Кинжал" с аэродромов "Саваслейка" и "Ахтубинск";

до 4х морских носителей ракет "Калибр" из пункта базирования в Новороссийске;

около полутысячи ударных БпЛА типа "Шахед" и его аналогов.

По мнению мониторов, вероятная цель - объекты энергетики в центре страны, в том числе и столицы, а также на западе государства.

"Сейчас на аэродроме "Оленья" находится 7 бортов Ту-95МС, 5 из которых были снаряжены ракетами на "Энгельсе". Таким образом в течение этой ночи высока вероятность осуществления ракетного удара", - говорится в сообщении.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Какие области больше всего будут страдать от атак РФ

Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов отметил, что сейчас в зоне риска - Черниговская, Сумская, Харьковская области.

"Все, что граничит с РФ, сейчас находится под атаками. Россияне продолжают уничтожать объекты - мобильную связь, логистику, склады, производство, железные дороги - превращая эти территории в непригодные для жизни ни для военных, ни для гражданских", - говорит он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Массированные атаки - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.

26 октября около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.

В ночь на 25 октября россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки есть выбитые окна, изуродованные машины, воронка во дворе жилого дома, также пострадал детский сад в Днепровском районе.

Читайте также:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред