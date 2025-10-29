Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

В результате удара пострадал один человек.

https://glavred.info/ukraine/udar-rf-po-obektu-dtek-v-odesskoy-oblasti-desyatki-tysyach-lyudey-ostalis-bez-sveta-10710458.html Ссылка скопирована

Последствия российского удара по энергетическим объектам Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Олег Кипер, ua.depositphotos.com

Что известно:

Повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура

Часть области осталась без света

Энергетики подключили к резерву критические объекты и 7000 домохозяйств

В ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. По словам главы ОГА Олега Кипера, под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.

На месте атаки вспыхнул пожар, пострадал один человек. Спасательные службы оперативно работают над ликвидацией последствий.

видео дня

Из-за повреждений часть региона осталась без электроснабжения. Компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали один из ее энергетических объектов. Энергетики уже смогли переподключить критическую инфраструктуру и около 7000 домохозяйств к резервным линиям. В то же время почти 27 тысяч потребителей до сих пор остаются без света.

В компании отмечают: масштабы разрушений значительные, восстановление потребует времени и усилий.

Тактика ударов РФ по энергетике

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что оккупанты изменили тактику и наносят массированные удары не по всей энергосистеме Украины, а по ее отдельным объектам в регионах.

Он подчеркнул, что на большинстве подстанций уже построены защитные укрытия.

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар сказал, что Россия несколько изменила тактику ударов по Украине. По его мнению, в некоторых областях людям придется сидеть без света по несколько дней.

Издание The Wall Street Journal писало, что Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей. Однако, по его словам, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

Другие новости об обстрелах Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред