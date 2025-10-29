Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

Что известно:
- Повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура
- Часть области осталась без света
- Энергетики подключили к резерву критические объекты и 7000 домохозяйств
В ночь на 29 октября войска России осуществили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. По словам главы ОГА Олега Кипера, под удар попали объекты энергетики и транспорта, что повлекло серьезные повреждения.
На месте атаки вспыхнул пожар, пострадал один человек. Спасательные службы оперативно работают над ликвидацией последствий.
Из-за повреждений часть региона осталась без электроснабжения. Компания ДТЭК сообщила, что российские войска атаковали один из ее энергетических объектов. Энергетики уже смогли переподключить критическую инфраструктуру и около 7000 домохозяйств к резервным линиям. В то же время почти 27 тысяч потребителей до сих пор остаются без света.
В компании отмечают: масштабы разрушений значительные, восстановление потребует времени и усилий.
Тактика ударов РФ по энергетике
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что оккупанты изменили тактику и наносят массированные удары не по всей энергосистеме Украины, а по ее отдельным объектам в регионах.
Он подчеркнул, что на большинстве подстанций уже построены защитные укрытия.
Удары по энергетике - что известно
Как сообщал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар сказал, что Россия несколько изменила тактику ударов по Украине. По его мнению, в некоторых областях людям придется сидеть без света по несколько дней.
Издание The Wall Street Journal писало, что Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.
В то же время, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей. Однако, по его словам, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.
Другие новости об обстрелах Украины:
- Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки
- В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов
- Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на Киев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред