В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

Анна Косик
28 октября 2025, 12:25
Новые удары украинским оружием могут показать большую эффективность.
зеленский, запуск ракети фламинго
Зеленский рассказал, как Украина хочет применять собственное оружие против России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

О чем говорится в материале:

  • Украина планирует серьезное масштабирование применения ракет "Фламинго"
  • Украина делает акцент на использовании отечественного вооружения для ударов по РФ
  • В России пытаются бороться с последствиями ударов

Украина все эффективнее наносит удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Значительный процент успеха принадлежит оружию собственного производства, с помощью которого украинские военные создают все больше проблем для врага в России.

На этом государство не останавливается и, например, уже имело боевое применение новых ракет "Фламинго". Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал, насколько оно было успешным и какие планы у Украины на будущие удары по РФ. Главред собрал основные заявления.

Украина планирует серьезное масштабирование применения ракет "Фламинго"

Как сообщает "Суспільне" украинский президент подтвердил, что украинская ракета "Фламинго" имела боевое применение и оно было успешным. Действенный результат она показала вместе с системой "Рута".

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Поэтому в Украине планируют применять это оружие более масштабно, причем - уже в этом году. Работа над переходом от единичных случаев использования систем к более массовым уже продолжается.

"Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся", - сказал президент.

Отечественные ракеты могут показать себя эффективно

Президент накануне сообщил, что государственный заказ на производство отечественных ракет "Фламинго" будет полностью выполнен до конца 2025 года. Он утверждает, что это крайне важно, ведь первые применения ракет доказали свою эффективность, и даже называет их "сильными историями".

"Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", - добавил он.

Украина делает акцент на использовании отечественного вооружения для ударов по РФ

Владимир Зеленский отметил, что оружие собственного производства, такие как ракеты, или дроны, очень часто используется для дальних поражений объектов противника.

Украина фактически на 90-95% использует отечественное оружие для ударов, направленных на ослабление нефтеперерабатывающего потенциала РФ, который уже поражен более чем на 20%.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Россияне даже начали испытывать определенные негативные последствия в виде дефицита и очередей за горючим на территории России и временно оккупированных территорий Украины.

"Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива, и поэтому были очереди. Там есть проблема", - подчеркнул он.

У Украины есть только два вида иностранных средств поражения для ударов по России

Кроме собственного оружия Украина, по словам Зеленского, использует для атак на российские объекты европейские средства поражения. Но их, по сравнению, очень мало. Речь идет только о ракетах Storm Shadow и SCALP.

"Из дальнобойного оружия Европы мы применяем только Storm Shadow в нормальном количестве и меньшего количества SCALP. Больше никакого оружия Европы мы не применяем, у нас просто его нет", - сообщил президент.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP / Инфографика: Главред

В России пытаются бороться с последствиями ударов

Отдельно глава государства объяснил, как в России пытаются компенсировать потери, в результате ударов по стратегически важным предприятиям и заводам. Страна-агрессор перераспределяет объемы производства на другие заводы.

Но Украина об этом знает и планирует в ответ продолжать атаки, ведь именно отрасль нефтепереработки напрямую финансирует агрессию РФ. Поэтому ее ослабление является приоритетным для Украины.

"Это их деньги на войну - от нефтепереработки, поэтому мы по этому и работаем", - подытожил Зеленский.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Зеленский НПЗ Ракеты Storm Shadow Удары вглубь РФ ракета Фламинго
23:22

10 снов, предвещающих богатство и удачу

23:14

Санкции в действии: российский "Лукойл" распродает активы

22:54

"Красивый мужчина взял меня за руку": Билык сделала признание о новой свадьбе

