"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

Но Украина наращивает производство более современных дронов-перехватчиков.

Шахеды стали более опасными, чем баллистика / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое из разговора:

Шахеды стали опаснее баллистических ракет

Украина запускает производство до 800 дронов-перехватчиков в сутки

В ответ на атаки РФ активизируется боевое применение украинских ракет Фламинго и дронов Рута

Президент Владимир Зеленский заявил, что иранские дроны-камикадзе Шахеды, которые Россия массово применяет против Украины, иногда представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты. Причина - их количество, модернизация и сложность перехвата.

По словам президента, ракеты удается сбивать там, где работают системы Patriot. Зато для противодействия "шахедам" приходится задействовать весь арсенал - перехватчики, F-16, вертолеты. Эффективность зависит даже от погодных условий: дождь и мороз затрудняют работу авиации. Об этом сказал Зеленский во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Украина наращивает производство дронов-перехватчиков

Уже в ноябре планируется запуск производства 500-800 единиц в сутки. Зеленский отметил потребность в операторах для мобильных огневых групп, которые работают с новыми системами.

Ответ на атаки - Фламинго и Рута

Украина активизирует боевое применение собственных ракет "Фламинго" и дронов-ракет "Рута". Президент отметил, что эти системы уже показали эффективность, и теперь их планируют использовать не точечно, а массово.

Изменение подхода Украины к войне

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина существенно изменила подход к ведению войны.

"Глубокие удары по территории России уже дают ощутимые результаты", - отмечает он.

Буданов объясняет, что сейчас ВСУ сочетают активную оборону на фронте с точечными ударами по стратегическим объектам в тылу противника. По его мнению, такой подход стал возможным благодаря технологическим инновациям, совершенствованию планирования операций и более гибкому мышлению украинского командования.

