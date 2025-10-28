"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

Ключевое из разговора:
- Шахеды стали опаснее баллистических ракет
- Украина запускает производство до 800 дронов-перехватчиков в сутки
- В ответ на атаки РФ активизируется боевое применение украинских ракет Фламинго и дронов Рута
Президент Владимир Зеленский заявил, что иранские дроны-камикадзе Шахеды, которые Россия массово применяет против Украины, иногда представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты. Причина - их количество, модернизация и сложность перехвата.
По словам президента, ракеты удается сбивать там, где работают системы Patriot. Зато для противодействия "шахедам" приходится задействовать весь арсенал - перехватчики, F-16, вертолеты. Эффективность зависит даже от погодных условий: дождь и мороз затрудняют работу авиации. Об этом сказал Зеленский во время общения с журналистами, передает Укринформ.
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков
Уже в ноябре планируется запуск производства 500-800 единиц в сутки. Зеленский отметил потребность в операторах для мобильных огневых групп, которые работают с новыми системами.
Ответ на атаки - Фламинго и Рута
Украина активизирует боевое применение собственных ракет "Фламинго" и дронов-ракет "Рута". Президент отметил, что эти системы уже показали эффективность, и теперь их планируют использовать не точечно, а массово.
Изменение подхода Украины к войне
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина существенно изменила подход к ведению войны.
"Глубокие удары по территории России уже дают ощутимые результаты", - отмечает он.
Буданов объясняет, что сейчас ВСУ сочетают активную оборону на фронте с точечными ударами по стратегическим объектам в тылу противника. По его мнению, такой подход стал возможным благодаря технологическим инновациям, совершенствованию планирования операций и более гибкому мышлению украинского командования.
Российские удары по Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска ночью 26 октября нанесли массированный удар дронами по Киеву. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.
Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву. Он сообщил, что ночью враг применил более 100 дронов против Украины.
Кроме этого, 26 октября, около 11:45 в Кривом Роге прогремел взрыв. Над городом поднялся густой дым. Выяснилось, что страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог КАБом.
