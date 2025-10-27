Укр
Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

Юрий Берендий
27 октября 2025, 18:18
Зеленский оценил эффективность дальнобойных ударов по РФ, очертил новые оборонные задачи и отметил усиление сотрудничества для укрепления ПВО.
Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки Верховного главнокомандующего сообщил о расширении географии дальнобойных ударов по России. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что основной темой Ставки стали возможности Украины для осуществления дальнобойных ударов по России. В совещании приняли участие производители оружия и все, кто отвечает за его использование.

"Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", - указал он.

Президент сообщил, что продолжается активная работа с производителями по заключению долгосрочных контрактов - сроком на три года, что позволяет эффективнее планировать ресурсы и увеличивать масштабы поставок в войска. Количество таких соглашений в дальнейшем будет расти.

Также, президент добавил, что был рассмотрен вопрос о российских атаках на украинскую инфраструктуру и энергетические объекты.

Зеленский сообщил, что по итогам Ставки были определены новые потребности в сфере защиты и поставлена задача по взаимодействию с международными партнерами для получения дополнительных систем ПВО, которые сейчас есть в наличии за рубежом.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Расположение российских НПЗ / Инфографика: Главред

Реально ли совершили блэкаут в регионах РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, блэкауты в приграничных регионах РФ - в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской областях и Краснодарском крае вполне реалистичны, тогда как устроить отключение света в Москве значительно труднее. Главная цель таких ударов не просто обесточить регионы, а вывести из строя оборонные предприятия России, подчеркнул военный эксперт Иван Ступак.

"Для Украины гораздо важнее обесточить российские предприятия оборонного комплекса. Если россияне посидят без света и тепла, это будет сопутствующий эффект, но главное - удар по производству пороха, топлива, оружия, химических веществ, необходимых для военной промышленности и тому подобное. И усилия Украины сосредоточены прежде всего на этом, и это правильно. А блэкаут в Белгороде нам особо не интересен", - пояснил Ступак.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина полностью изменила стратегию ведения войны, и новая тактика глубоких ударов по территории России уже демонстрирует ощутимые результаты. Об этом сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

В воскресенье вечером Москва подверглась атаке украинских беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил факт инцидента, заявив, что силы ПВО якобы отражают удары.

В то же время командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, более известный под позывным "Мадьяр", подтвердил, что украинские военные атаковали дамбу Белгородского водохранилища. По его словам, сейчас плотина больше не сдерживает воду.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

