Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

Ангелина Подвысоцкая
13 октября 2025, 19:11обновлено 13 октября, 20:09
620
Решения были связаны с защитой энергетики, военной помощью и усилением ПВО.
Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки
Зеленский провел заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

  • Зеленский провел заседание Ставки
  • Украина сформирует дополнительные вертолетные группы
  • Украина готовится к заседанию "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседание с представителями командования и власти обсуждались сверхважные вопросы и были приняты определенные решения. Президент лично рассказал детали.

Защита энергетики

Восстановление и защита энергетики стали вопросом номер один на заседании Ставки. Самая сложная ситуация в прифронтовых громадах вблизи границы с РФ. Там наименьшее время подлета вражеских ракет и дронов, а обстрелы продолжаются почти постоянно.

видео дня

"Были доклады о ремонтных работах в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины... Несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", - отметил президент.

Вопрос восстановления электроснабжения в Одессе и области прорабатывается отдельно. Также Зеленский заслушал доклады по ситуации в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.

"Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", - добавил он.

Ситуация на фронте

Украина планирует расширить возможности армейской авиации для защиты от российских дронов. Поэтому будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

"Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями - производителями дронов-перехватчиков - нужны максимальные объемы производства", - отметил Зеленский.

Новый "Рамштайн"

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль занимается подготовкой нового "Рамштайна", который запланирован на среду, 15 октября. Приоритетным вопросом остается ПВО. Также есть перечень необходимых ракет и систем ПВО.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас", - говорится в сообщении.

Возможны ли проблемы во время отопительного сезона - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в комментарии Главреду, что масштабные удары РФ по энергетике способны создать чрезвычайно сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - заявил Харченко.

Эксперт признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны. Однако, по его словам, они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Удары РФ по украинской энергетике - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областям. Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.

В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших.

В ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

20:00Фронт
Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:41Синоптик
Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известно

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известно

19:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Последние новости

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

Реклама
18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

Реклама
16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

Реклама
12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

11:51

Медведев впал в истерику из-за Томагавков для Украины и "накинулся" на Трампа

11:38

"Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости

11:26

Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

10:58

Когда закончится война и что будет с демобилизацией: военный сделал прогноз

10:56

ISW о провокациях РФ в Эстонии: Кремль запустил "Фазу ноль" подготовки к войне с НАТО

10:37

Китайский гороскоп на завтра 14 октября: Кроликам - раздражение, Лошадям - конфликты

10:20

Тарас Цимбалюк решил кардинально измениться - как сейчас выглядит "Холостяк"

10:18

С маслом могут быть проблемы: Украину ждет худший урожай подсолнечника за 10 лет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять