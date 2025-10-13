Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

Решения были связаны с защитой энергетики, военной помощью и усилением ПВО.

Зеленский провел заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

Зеленский провел заседание Ставки

Украина сформирует дополнительные вертолетные группы

Украина готовится к заседанию "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседание с представителями командования и власти обсуждались сверхважные вопросы и были приняты определенные решения. Президент лично рассказал детали.

Защита энергетики

Восстановление и защита энергетики стали вопросом номер один на заседании Ставки. Самая сложная ситуация в прифронтовых громадах вблизи границы с РФ. Там наименьшее время подлета вражеских ракет и дронов, а обстрелы продолжаются почти постоянно.

"Были доклады о ремонтных работах в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины... Несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", - отметил президент.

Вопрос восстановления электроснабжения в Одессе и области прорабатывается отдельно. Также Зеленский заслушал доклады по ситуации в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине.

"Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", - добавил он.

Ситуация на фронте

Украина планирует расширить возможности армейской авиации для защиты от российских дронов. Поэтому будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

"Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями - производителями дронов-перехватчиков - нужны максимальные объемы производства", - отметил Зеленский.

Новый "Рамштайн"

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль занимается подготовкой нового "Рамштайна", который запланирован на среду, 15 октября. Приоритетным вопросом остается ПВО. Также есть перечень необходимых ракет и систем ПВО.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас", - говорится в сообщении.

Возможны ли проблемы во время отопительного сезона - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в комментарии Главреду, что масштабные удары РФ по энергетике способны создать чрезвычайно сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности) - шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - заявил Харченко.

Эксперт признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны. Однако, по его словам, они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Удары РФ по украинской энергетике - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областям. Оккупанты били по Полтаве и Сумам, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.

В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более чем 20 пострадавших.

В ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговщина и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.

