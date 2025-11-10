Укр
Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные сроки

Мария Николишин
10 ноября 2025, 15:30
52
Известно, что враг ежедневно выбивает генерацию электроэнергии.
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная
  • Графики отключения света будут действовать до конца зимы
  • Нужно экономно потреблять газ, тепло и электроэнергию

Страна-агрессор Россия ежедневно атакует украинскую энергетику. Поэтому графиков отключения света не удастся избежать до конца зимы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в энергосистеме сейчас сложная, но Укрэнерго имеет определенные алгоритмы действий.

"Ситуация действительно сложная, но Укрэнерго имеет определенные алгоритмы действий на случай обстрелов подстанций, которые отвечают за передачу электроэнергии с АЭС для других регионов. Во время таких атак один из алгоритмов - уменьшение мощности генерации АЭС", - подчеркнул он.

Нардеп подчеркнул, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.

Он также добавил, что генерацию быстро построить невозможно, а враг фактически ежедневно попадает.

"Мы должны экономно потреблять как газ, так и тепло и электроэнергию. Свет будут отключать минимум до конца отопительного сезона", - подытожил депутат.

На сколько часов могут выключать свет зимой

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что если зима будет холодной, то украинцы могут оставаться без света по 20 часов. По его словам, это абсолютно реальный сценарий.

"Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки. Мне трудно сказать, сколько таких дней будет из 90 дней зимы, но пару таких недель вполне возможно, и это уже много", - подчеркнул он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - что известно

Как сообщал Главред, в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Скорее всего, отключение света в Украине - надолго. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что наибольшую угрозу представляют удары по генерации электроэнергии и тепла, а также по высоковольтным и распределительным сетям. Особенно уязвимыми остаются подстанции 110 кВ - их поражение может оставить без света десятки тысяч людей.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сказал, что жители Киева могут днями сидеть без света.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

