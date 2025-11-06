В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

Включение центрального отопления в домах снижает потребление электроэнергии.

Отопление снижает нагрузку на энергосистему

Самая большая угроза - удары по генерации и сетям

Энергосознание - ключ к стабильности

С началом отопительного сезона украинцы могут вздохнуть с облегчением - графики отключения электроэнергии имеют все шансы стать мягче или вовсе исчезнуть. Причина - снижение нагрузки на энергосистему благодаря централизованному теплоснабжению.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга 5 ноября. По его словам, ежегодно с наступлением тепла в домах потребление электроэнергии уменьшается, что положительно влияет на стабильность энергосистемы.

"Как только поступает тепло, потребление электроэнергии уменьшается. Это повторяется ежегодно. Поэтому можно ожидать, что ситуация постепенно будет улучшаться", - отметил Харченко.

Впрочем, эксперт предостерегает: все зависит от интенсивности атак со стороны РФ. Наибольшую угрозу представляют удары по генерации электроэнергии и тепла, а также по высоковольтным и распределительным сетям. Особенно уязвимыми остаются подстанции 110 кВ - их поражение может оставить без света десятки тысяч людей.

Харченко также обратил внимание на неравномерную готовность регионов к реагированию на последствия атак. Некоторые облэнерго имеют хорошо отлаженные ремонтные механизмы и базовую защиту, тогда как другие - почти без резервного оборудования и с недостаточно подготовленными аварийными бригадами.

В то же время эксперт поддержал призыв главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко к энергетическому сознанию граждан. Снижение температуры в домах, утепление жилья и экономное использование электроэнергии - это не только способ уменьшить нагрузку на систему, но и проявление солидарности.

"Дополнительный свитер дома - это не катастрофа. Давайте думать о том, как ваше потребление влияет на общее благосостояние страны", - подчеркнул Харченко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорил, что продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Он также заявлял, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

