Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

Укрэнерго объявило новые графики отключений из-за ударов по энергообъектам.

Вкратце:

В Украине 6 ноября будут действовать почасовые отключения света

Ограничения введут во всех регионах из-за атак на энергообъекты

"Укрэнерго" предупреждает: графики могут меняться в зависимости от ситуации

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает "Укрэнерго", графики почасовых отключений запланированы и на четверг, 6 ноября.

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 08:00 до 22:00 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 0,5 до 2 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Риски для энергосистемы - мнение эксперта

Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил текущее состояние украинской энергосистемы накануне осенне-зимнего периода и спрогнозировал возможные риски для ее стабильности.

По словам специалиста, Россия изменила тактику атак, сосредоточившись не на масштабных ударах, а на локальных энергообъектах в приграничных и прифронтовых регионах. Такой подход, по мнению эксперта, делает отдельные области более уязвимыми к перебоям с электроснабжением.

Под повышенным риском сейчас остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где возможны новые целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру.

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, что эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что жители Киева могут днями сидеть без света.

Ранее, министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что ситуация в энергосистеме пока контролируемая. Самое сложное положение - в Черниговской области, куда российские войска направили значительное количество атак.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

