Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

Вкратце:
- В Украине 6 ноября будут действовать почасовые отключения света
- Ограничения введут во всех регионах из-за атак на энергообъекты
- "Укрэнерго" предупреждает: графики могут меняться в зависимости от ситуации
В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает "Укрэнерго", графики почасовых отключений запланированы и на четверг, 6 ноября.
В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.
По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 08:00 до 22:00 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 0,5 до 2 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Риски для энергосистемы - мнение эксперта
Энергетический эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар оценил текущее состояние украинской энергосистемы накануне осенне-зимнего периода и спрогнозировал возможные риски для ее стабильности.
По словам специалиста, Россия изменила тактику атак, сосредоточившись не на масштабных ударах, а на локальных энергообъектах в приграничных и прифронтовых регионах. Такой подход, по мнению эксперта, делает отдельные области более уязвимыми к перебоям с электроснабжением.
Под повышенным риском сейчас остаются Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, где возможны новые целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру.
