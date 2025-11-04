Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

Президент обратился к американскому лидеру с просьбой быть более открытым.

От открытости США зависит успех Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

Что сказал Зеленский:

Украине нужна помощь с дальнобойным вооружением

Россия не сможет победить, если Европа и США не будут прекращать давление

Против РФ надо ввести вторичные санкции

Украина нуждается в поддержке США в сфере дальнобойного оружия. Даже если оно просто будет "в руках" украинских военных, это может служить сдерживающим фактором для страны-агрессора России.

Об этом во время выступления на саммите расширения ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт Euronews.

Почему дальнобойное оружие настолько важно для Украины

Глава государства пояснил, что сейчас Россия хочет одержать военную победу над Украиной. Однако враг не сможет реализовать свои планы, если Европа будет продолжать давить на РФ, а США будут открыты для возможностей, которые дает оружие дальнего действия.

"Это очень важно. Даже как сдерживающий фактор нам нужно иметь его, чтобы использовать", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что в этом вопросе сверхважной является поддержка непосредственно президента США Дональда Трампа. Недавно американский лидер уже сделал некоторые шаги, которые помогли Украине, в частности, ввел новые санкции против РФ, но останавливаться на этом нельзя.

"Нам нужны вторичные санкции, нам нужны следующие более жесткие газовые санкции, также против ядерной генерации Российской Федерации", - добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Могут ли европейские страны предоставить Украине дальнобойное оружие

Главред писал, что недавно президент Владимир Зеленский обсуждал с партнерами то, что дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk, способно изменить ход войны России против Украины.

Киев уже ведет переговоры с некоторыми европейскими странами, у которых есть Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин нервничает и понимает последствия передачи Киеву таких вооружений.

Помощь Украине с дальнобойным оружием - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Зеленский уже анонсировал, что в Украине могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. Это было бы новинкой, ведь ВСУ никогда не использовали для ударов по РФ дальнобойное оружие, которое предоставили США.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Они могут существенно усилить способность ВСУ наносить удары по стратегическим объектам в глубоком тылу противника.

Также стало известно, что правительство Германии планирует предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров.

