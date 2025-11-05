Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Как объяснил представитель одной из энергокомпаний Киева, обстрелы делают сценарий с авариями на ТЭЦ вполне реальным.

https://glavred.info/ukraine/ukrainskie-goroda-mogut-ostatsya-bez-otopleniya-grazhdanam-sovetuyut-imet-plan-b-10712516.html Ссылка скопирована

В крупных городах Украины может исчезнуть отопление / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ГСЧС

Главное из новости:

видео дня

В случае критического поражения ТЭЦ часть крупных городов может остаться без тепла на несколько дней или недель

Обстрелы делают аварии на ТЭЦ реальным сценарием

Локальные котельные способны частично компенсировать потери

В случае критического поражения ключевых теплоэлектроцентралей в результате российских атак, крупные города Украины могут частично остаться без отопления на несколько дней или даже недель. Об этом предупреждает правительство, призывая граждан заранее продумать альтернативные варианты временного проживания, пишет ЭП.

"В случае критического поражения ключевых ТЭЦ часть города может несколько дней или недель оставаться без тепла. Сценарий будет зависеть от масштаба разрушений и погоды. Украинцам стоит уже сейчас подумать о запасном варианте, где они могли бы переждать такой сценарий, если он сбудется", - отметил представитель правительства.

По словам представителя одной из энергетических компаний Киева, риск аварий на ТЭЦ из-за обстрелов вполне реален. Он уточняет, что:

"Удар по крупным источникам тепла - это угроза для ряда районов, но не для всего города".

Восстановление теплоснабжения будет зависеть от масштабов повреждений и скорости ремонтных работ. Энергетик объясняет:

"С тепловым оборудованием все непросто, но починить его можно немного быстрее, чем тепловые электростанции".

В городах также функционируют локальные котельные и тепловые пункты, обслуживающие больницы, предприятия и социальные учреждения. Хотя они не способны полностью заменить крупные ТЭЦ, определенную часть тепловых потерь могут компенсировать.

"Это не спасет полностью город, возможны перебои с теплом в отдельных районах или жилых комплексах, но апокалипсиса, когда все полностью замерзнет, точно не будет", - уверяет представитель энергетической компании.

Ситуация с газом и отоплением зимой - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не исключает, что украинцев могут ждать отключения газа.

По его словам, теплокоммунэнерго также будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума.

"И людям придется не просто надевать свитер, как советовали, а, возможно, еще и шубу дома", - подчеркнул он.

Отопление - последние новости Украины

Ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко сказал, насколько сейчас важно украинцам экономно потреблять электроэнергию и назвал пиковые часы потребления.

С наступлением холодного времени года многие украинцы возвращаются к старым добрым способам обогрева - разжигают печи, камины или буржуйки. Тепло живого огня создает особую атмосферу уюта, но не все дрова одинаково полезны.

Также отмечалось, что в Украине постепенно сокращается количество городов с централизованным отоплением, поскольку все больше общин переходят на индивидуальные системы теплоснабжения.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред