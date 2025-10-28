Укр
В каких городах Украины жители могут остаться без отопления: названы зоны риска

Алексей Тесля
28 октября 2025, 22:33
Наибольшие риски сохраняются в городах, которые традиционно сталкиваются с проблемами отопления.
В Украине могут быть проблемы с отоплением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Риски сохраняются в городах с проблемами отопления
  • Жители могут самостоятельно обеспечивать свои дома теплом

В Украине постепенно сокращается число городов с централизованным отоплением, так как всё больше общин переходят на индивидуальные системы теплоснабжения.

Как рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, наибольшие риски сохраняются в городах, которые традиционно сталкиваются с проблемами отопления, таких как:

  • Кривой Рог;
  • Чернигов;
  • Одесса.

"Эти города исторически остаются самыми уязвимыми с точки зрения стабильного снабжения теплом", — подчеркнул Рябцев.

Эксперт добавил, что правительство разрабатывает меры, которые должны упростить процесс установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

При этом Рябцев подчеркнул необходимость ускорить этот процесс, чтобы жители могли самостоятельно обеспечивать свои дома теплом, не завися от централизованных систем.

Инфографика: Главред

Как согреться без отопления: советы экспертов

Чтобы сохранять тепло и при этом экономить энергию, можно применить несколько простых и эффективных приёмов:

  • Подберите подходящее постельное бельё — фланель или флис удерживают тепло лучше, чем хлопок.
  • Используйте тёплое или электрическое одеяло — отличный способ согреться без включения центрального отопления.
  • Пижама и тёплые носки — надёжные помощники в борьбе с холодом.
  • Грелка — проверенный способ согреться и подогреть постель.

Ранее сообщалось о том, что первый украинский областной центр постепенно входит в отопительный сезон. Речь идет о городе Сумы. Теплоснабжение в городе подается, но по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно.

Напомним, Главред писал, что Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа.

В каком месяце включают отопление в Украине?

В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

