В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

Центральное теплоснабжение запускают по всей Украине.

https://glavred.info/ukraine/v-domah-stanet-teplo-v-ukraine-chastichno-nachali-otopitelnyy-sezon-no-est-nyuans-10710161.html Ссылка скопирована

Первый город Украины вошел в отопительный сезон 2025-2026 годов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Кривошеенко:

Сумы первыми начали отопительный сезон в Украине

Теплоснабжение в городе будет подаваться по графику

Первый украинский областной центр постепенно входит в отопительный сезон. Речь идет о городе Сумы. Об этом сообщил глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, теплоснабжение в городе подается, но по графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, системы работают стабильно.

видео дня

Когда в домах жителей Сум появится тепло

По словам Кривошеенко, для полного развертывания теплоснабжения нужно 3-5 суток - это техническое требование, обеспечивающее безопасный и равномерный запуск тепла в дома.

"Мы делаем все, чтобы в домах сумчан было тепло. Команды теплоснабжающих предприятий работают слаженно, понимая важность стабильного прохождения отопительного сезона", - добавил он.

Когда отопительный сезон начнут в других городах Украины

Как передает РБК-Украина, в ходе общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отопительный сезон официально стартует 28 октября. Он отметил, что Украина уже нашла около 70% необходимых средств на импорт газа.

Ранее Главред писал, что по словам министра энергетики Светланы Гринчук, отопительный сезон по всей Украине начнется в ближайшие дни. Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет.

"В ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - сказала она.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Отопительный сезон 2025-2026 - последние новости

Напомним, Главред писал, что отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отопительный сезон в Украине начнется не раньше ноября. Старт тепла в большинстве городов привязан к уплате ПСО с 1-го ноября, но это очень условная дата.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, если газа не будет, Украину ждут полные отключения и теплокоммунэнерго будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кривошеенко Кривошеенко Сергей Владимирович - глава Сумской городской военной администрации. В 2024 году он был назначен на должность начальника Сумской ГОА. До этого, с 2023 года, занимал должность заместителя начальника этой администрации. Сергей Кривошеенко окончил Запорожский национальный университет в январе 2022 года, получив высшее образование в области инженерии, права и экономики. Родом из Донецка, также проживал в Запорожье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред