В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

В Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Как сообщается, подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области.
Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым" - успокоили специалисты.
Напомним, это уже второе землетрясение в Черновицкой области за последние недели. Предыдущее зафиксировали 16 октября вблизи Новоднестровска. Тогда магнитуда составляла 2,1.
Невероятное открытие ученых: что известно
Международная команда исследователей обнаружила признаки возможного формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане неподалёку от побережья Португалии - открытия, которое может ознаменовать начало нового этапа в тектонической эволюции Земли.
Субдукция - один из наиболее интенсивных и разрушительных геодинамических процессов, при котором одна тектоническая плита уходит под другую, вызывая масштабные землетрясения, извержения вулканов и изменение очертаний континентов.
Землетрясения в Украине - что известно
Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение 11 мая. Его магнитуда была 4,6.
Также и в Днестровском районе Черновицкой области фиксировалось ощутимое землетрясение. 23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы.
28 сентября на территории Львовской области было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера.
Что такое землетрясение
Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
