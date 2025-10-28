В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

Подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области.

В Украине произошло землетрясение

Кратко:

Землетрясение было магнитудой 1,4

По классификации землетрясений относится к неощутимым

В Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области.

Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым" - успокоили специалисты.

Напомним, это уже второе землетрясение в Черновицкой области за последние недели. Предыдущее зафиксировали 16 октября вблизи Новоднестровска. Тогда магнитуда составляла 2,1.

Эпицентр землетрясения / Фото: gcsk.gov.ua

Невероятное открытие ученых: что известно

Международная команда исследователей обнаружила признаки возможного формирования новой зоны субдукции в Атлантическом океане неподалёку от побережья Португалии - открытия, которое может ознаменовать начало нового этапа в тектонической эволюции Земли.

Субдукция - один из наиболее интенсивных и разрушительных геодинамических процессов, при котором одна тектоническая плита уходит под другую, вызывая масштабные землетрясения, извержения вулканов и изменение очертаний континентов.

Землетрясения в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение 11 мая. Его магнитуда была 4,6.

Также и в Днестровском районе Черновицкой области фиксировалось ощутимое землетрясение. 23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы.

28 сентября на территории Львовской области было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера.

Что такое землетрясение Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия. Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

