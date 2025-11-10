ССО провели операцию в Крыму: в третий раз 'загорелась' важная для РФ нефтебаза

Нефтебаза играет ключевую роль в поставках топлива оккупационным силам в Крыму.

Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ССО, 424 отдельный бальон беспилотных систем "Svarog"

Кратко:

ССО ВСУ поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму

БПЛА в третий раз за месяц поразили объект

Попали в насосную станцию на территории нефтебазы

В ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму. Беспилотники попали в насосную станцию на территории объекта. Об этом сообщили ССО в Telegram.

Нефтебаза "Гвардейская", которую поразили ССО, расположена в населенном пункте Карьерное в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Это уже третье успешное поражение вражеского объекта менее чем за месяц.

"Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" является важным элементом топливо-логистической системы оккупантов в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные потребности вражеской армии.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия", - заверили ССО.

Поражена нефтебаза "Гвардейская" / Фото: скриншот

Поражена нефтебаза "Гвардейская" / Фото: скриншот

Какова цель операций и ударов по объектам РФ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Удары вглубь территории России уже приносят заметные результаты.

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях. Первый - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов бюджета РФ. Второй - целенаправленные атаки на оборонную промышленность и компании, производящие оружие и технику для армии", - сказал он.

Удары по российским объектам - последние новости

Напомним, в ночь на 27 октября украинские Силы специальных операций успешно атаковали тыловые объекты армии РФ на временно оккупированной Луганщине. Дроны поразили склад горюче-смазочных материалов в Старобельске и нефтебазу в Луганске.

Также 9 ноября партизаны успешно взорвали железнодорожные пути вблизи Симферополя, по которым оккупанты поставляли оружие, топливо и технику на фронт. Из-за этого движение поездов временно остановилось, а поставки на Херсонское и Запорожское направления были сорваны.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 ноября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ в России, там зафиксировано попадание и пожар в районе установок ЭЛОУ АВТ-6. Кроме этого, попали в логистические объекты оккупантов на временно оккупированной Луганщине

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

