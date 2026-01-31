Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод 'красного уровня'

В Ровенской области ожидается сильный мороз, в начале недели температура достигнет рекордных -30 градусов.

https://glavred.info/synoptic/morozy-do-30-skuyut-rovenshchinu-kogda-zhdat-ekstremalnyy-holod-krasnogo-urovnya-10736822.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 31 января - 2 февраля/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно в период с 31 января по 2 февраля

В какие дни прогнозируются самые сильные морозы в Ровенской области

Когда температура опустится до -30 градусов

В ближайшие дни в Ровенской области ожидается значительное понижение температуры и сильные морозы, местами столбик термометра достигнет рекордных -30 градусов. В то же время скандинавский антициклон будет способствовать сухой и маловетренной погоде.

2 февраля в области объявили третий уровень опасности - красный. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Погода 31 января

В субботу, 31 января, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в Ровенской области будет колебаться от -13 до -18 градусов, днем - от 10 до 15 градусов мороза. На дорогах - гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Погода 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер - северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до 21-26 градусов мороза, днем будет держаться в пределах 12-17 градусов мороза. Атмосферное давление почти не изменится.

Погода 2 февраля

В понедельник, 2 февраля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура составит от -23 до -28 градусов, а в северных и центральных районах при прояснениях может опускаться до 30 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют 12-17 градусов мороза. Атмосферное давление несколько снизится. Объявлен третий уровень опасности - красный.

На Украину надвигаются сильные морозы - прогноз метеоролога

Главред писал, что по словам метеоролога Игоря Кибальчича, в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое снижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

Прогнозируется, что в воскресенье температура воздуха ночью составит -20...-25 градусов, а днем -10...-16 градусов. В Закарпатье ночью -3...-8 градусов, днем около 0 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, что в Украине январь 2026 года завершится морозной погодой, только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму температура воздуха составит +1...+5 °С.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

В Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ГСЧС предупреждают, что в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред