Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

Морозы до -28 градусов возвращаются в Украину.

https://glavred.info/synoptic/gotovtes-k-syurprizam-kakimi-budut-pervye-dni-fevralya-v-ukraine-10736645.html Ссылка скопирована

В Украину надвигаются сильные морозы / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда Украину сковывают сильные морозы

Какая будет погода в Киеве 31 января

В Украине январь 2026 года завершится морозной погодой, только в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму температура воздуха составит +1...+5 °С. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая будет погода в Украине 31 января

В субботу новый мощный антициклон накроет большинство регионов. Поэтому 31 января почти по всей стране будет царить морозная погода с максимальной температурой воздуха днем -6...-10 °С, на севере и западе -7...-12 °С.

видео дня

Ветер северо-восточного направления будет порывистым, временами со штормовыми порывами. Ветер существенно усилит ощущение холода.

Завтра осадки ожидаются в центре страны (кроме Винницкой области), на юге и на востоке. На юго-востоке - преимущественно дождь. На западе, севере Украины 31 января без существенных осадков.

Украину сковывают сильные морозы / фото: Диденко

Погода в Киеве 31 января

По прогнозу Диденко, в столице январь завершится холодной погодой. Ночью столбики термометров будут показывать -14 °С, днем -12 °С.

Когда в Украине усилятся морозы

В начале февраля ожидаются сильные морозы: ночью температура упадет до -20...-28 °C.

"Утепляемся дополнительно... Организуем частные очаги тепла, звоним друг другу, делаем совместную жизнь теплее всеми возможными и разумными способами", - резюмировала Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ГСЧС предупреждают, что в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

Об похолодании также предупреждала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сильные морозы местами достигнут отметки -28 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред