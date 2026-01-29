Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

Вы узнаете:
- Прогноз погоды от Натальи Диденко
- Прогноз погоды от Укргидрометцентр
После непродолжительной оттепели в Украину возвращаются лютые морозы, местами достигающие отметки -28 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По прогнозу Диденко, изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до - 2…- 8 градусов. Относительно теплыми останутся только юг и юго-восток (+ 1…+5 °C). На Левобережье ожидается мокрый снег с дождем, а на севере местами снег.
В Киеве в пятницу, 30 января, похолодает до - 5… - 8 градусов, будет очень скользко.
"Есть вероятность в пятницу небольшого снега. Внимательно! Вероятен сильный ветер северо-восточного направления!", - подчеркнула синоптик.
По ее прогнозу, похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.
"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов – с 5 февраля", - написала она.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Киеве 30 января будет облачной, местами небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура ночью в Киеве составит - 9°…- 11°. Средняя температура днем составит -11°…-9°.
Значительное похолодание в Украине начнется 1 февраля. В этот день средняя температура ночью в Киеве составит - 20°… - 22°. Средняя температура днем составит - 16°…- 14°.
Отметим, что недавно в ГСЧС сообщили, что на Украину надвигаются сильные морозы. Уже в течение 1-3 февраля ожидается резкое понижение температуры. Местами до -30°. Объявлен III уровень опасности, красный.
Погода в Украине до конца января 2026 - прогноз
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.
Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду. также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.
Тем временем 29 января на территории Киевской области и Киева будет сохранятся сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Другие новости:
- Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода
- Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026
- Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред