Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 15:16
246
По прогнозу Диденко, изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января.
Синоптик назвала дни, когда морозы достигнут критических отметок
Синоптик назвала дни, когда морозы достигнут критических отметок / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентр

После непродолжительной оттепели в Украину возвращаются лютые морозы, местами достигающие отметки -28 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу Диденко, изменение погоды начнется уже в пятницу, 30 января. Температура воздуха в течение дня упадет до - 2…- 8 градусов. Относительно теплыми останутся только юг и юго-восток (+ 1…+5 °C). На Левобережье ожидается мокрый снег с дождем, а на севере местами снег.

видео дня

В Киеве в пятницу, 30 января, похолодает до - 5… - 8 градусов, будет очень скользко.

"Есть вероятность в пятницу небольшого снега. Внимательно! Вероятен сильный ветер северо-восточного направления!", - подчеркнула синоптик.

По ее прогнозу, похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.

"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов – с 5 февраля", - написала она.

Прогноз ночной температуры воздуха на 2 февраля
Прогноз ночной температуры воздуха на 2 февраля / Фото: facebook.com/tala.didenko

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Киеве 30 января будет облачной, местами небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью в Киеве составит - 9°…- 11°. Средняя температура днем составит -11°…-9°.

Погода в Украине 30 января
Погода в Украине 30 января / Фото: meteo.gov.ua

Значительное похолодание в Украине начнется 1 февраля. В этот день средняя температура ночью в Киеве составит - 20°… - 22°. Средняя температура днем составит - 16°…- 14°.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 1 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Отметим, что недавно в ГСЧС сообщили, что на Украину надвигаются сильные морозы. Уже в течение 1-3 февраля ожидается резкое понижение температуры. Местами до -30°. Объявлен III уровень опасности, красный.

Погода в Украине до конца января 2026 - прогноз

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду. также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

Тем временем 29 января на территории Киевской области и Киева будет сохранятся сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю Погода Киев погода завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

16:27Синоптик
Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

16:00Экономика
Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

15:51Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятии

Последние новости

16:27

Красный уровень опасности: в Украине будет -30, спасатели назвали дату

16:18

Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

16:14

Сколько часов в день должен работать котел, чтобы платить меньше - точная цифра

16:00

Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

15:51

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
15:43

Три знака зодиака вскоре обретут долгожданное счастье - кто они

15:39

Настя Каменских намекнула на конец истории любви: "Не всегда счастливый"Видео

15:16

Арктический удар по Украине: Диденко назвала самые морозные дни

15:14

Кадыров впервые после слухов о болезни вышел к камерам и заговорил о переговорахВидео

Реклама
15:13

Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

14:45

Много военных - на щите: Украина вернула тела погибших воиновФото

14:25

Драматическое падение: кто выбил Украину из тройки лидеров Евровидения-2026

14:15

Как правильно обращаться "тьотя" или "тітка": филолог удивила ответом

14:15

"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

14:12

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

14:01

Почему "руханка" — не то же самое, что "зарядка": неожиданная правда

13:47

"Я виню себя": муж известной ведущей рассказал о потере сына на фронте

13:17

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

Реклама
12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

Реклама
08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять