Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера четверга.

https://glavred.info/synoptic/dozhd-tuman-gololed-kakaya-segodnya-pogoda-budet-v-harkove-i-oblasti-10736300.html Ссылка скопирована

Какая сегодня погода будет в Харькове и области / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv/objectively

Кратко:

В Харькове днем будет облачно

В Харьковской области на дорогах гололед

В четверг, 29 января, погода в Харькове будет облачной и дождливой.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера четверга.

видео дня

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 4, 4 м/с.

Температура воздуха днем будет + 2... + 3. Ближайшей ночью столбики термометров покажут + 2... + 1.

Фото: sinoptik.ua

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, 29 января в Харькове и области будет облачно. На дорогах гололед. Туман, видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем – от 1 до 3 градусов с отметкой "плюс".

По области температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 2 тепла, днем – от 1 мороза до 4 тепла. Ветер южный – 7-12 м/с.

Погода в Украине до конца января 2026 - прогноз

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду. также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

Тем временем 29 января на территории Киевской области и Киева будет сохранятся сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред