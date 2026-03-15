"Украина не вступит в ЕС": Будапешт выдвинул Киеву наглый ультиматум

Главное из заявлений Сийярто:
- Украина якобы стремится установить в Будапеште зависимую от себя власть
- При Орбане Украина никогда не присоединится к ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны, по его словам, предпринимает все шаги, чтобы не втянуть Венгрию в войну в Украине.
Он также утверждает, что Украина якобы стремится установить в Будапеште зависимую от себя власть, сообщает издание Mandiner.
В своём выступлении Сийярто провёл параллели с историей венгерского национального движения и упомянул события Венгерская революция 1848 года, которая происходила в период Весна народов. По его словам, тогда венгры боролись за мир и свободу, и эти принципы, как он отметил, остаются важными и сегодня.
"Через 178 лет после подвигов молодежи в марте (1848 года, – ред.) Венгрия снова находится под давлением войны и внешним шантажом", – сказал он.
"Миллионы становятся жертвами разрушений, разрушения и открытая охота происходят на улицах соседней страны. Более четырех лет ежедневно нас хотят втянуть в войну", – заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что Будапешт воспринимает происходящее как конфликт, к которому Венгрия не должна быть причастна.
"Пока Виктор Орбан является премьер-министром, деньги венгров в Украину не везут, и Украина никогда в жизни не присоединится к Европейскому Союзу", – сказал министр.
По его мнению, возможное вступление Украины в ЕС означало бы втягивание Европы в войну с Россией. Говоря о позиции Будапешта относительно евроинтеграции Киева, Сийярто также отметил, что "ни один молодой человек" не отправится на украинский фронт.
Кроме того, министр предположил, что давление на венгерские власти в ближайшее время может усилиться. Он заявил, что оппоненты нынешнего правительства пытаются добиться смены власти в стране.
Также Сийярто обвинил Украину и её партнёров в организации энергетической блокады Венгрии и заявил, что Киев якобы может попытаться подорвать газопровод Турецкий поток.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
О персоне: Петер Сийярто
Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.
Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.
