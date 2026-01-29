Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

В течение суток 29 января на территории Киевской области и Киева будет сохранятся сложная погодная ситуация. Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Погода в Киеве и области будет облачной. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман, гололедица. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

Видимость 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области 29 января / facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине сегодня - прогноз

В четверг, 29 января, вся территория Украины будет находиться в теплом влажном воздухе, который будет перемещаться к нам преимущественно со стороны Черного моря, обуславливая пасмурную погоду с туманами.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, с атмосферными фронтами будут связаны осадки в виде мокрого снега и дождя. В западных и северных областях - гололедица.

На дорогах, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, все еще скользко.

В Украину вернутся морозы - прогноз погоды на завтра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха также обещает похолодание.

"Тенденция идет к ощутимому снижению температуры. Пока что те значения, которые мы можем озвучить, это 1-2 февраля будут самыми морозными. Начало снижения температуры 30 января. В северной части будет еще небольшой снег. Но, осадков или интенсивных снегопадов не следует ожидать", - сказала Птуха в интервью Главреду.

По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич ранее также говорил, что на выходных, 31 января и 1 февраля, температура в Украине снова начнет снижаться. По его прогнозу, температура воздуха в эти дни в течение суток будет колебаться в диапазоне -5...-15 градусов.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

