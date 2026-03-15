Электроэнергия будет, но не для всех: графики для Киева и области 16 марта

Алексей Тесля
15 марта 2026, 23:45
Ремонтные бригады продолжат восстановительные работы, и в течение дня возможны кратковременные отключения.
Электроэнергия будет, но не для всех: графики для Киева и области 16 марта
Уточнены графики отключений

Важное:

  • Ограничения на подачу электроэнергии могут длиться около трёх часов
  • Энергетики также советуют следить за оперативными обновлениями

Большую часть повреждений, возникших из-за обстрелов РФ и перегрузки системы электроснабжения, специалисты уже устранили.

Как сообщили в ДТЭК, в настоящее время завершается подключение последних потребителей, поэтому большинство домов снова обеспечены электроэнергией.

В то же время в отдельных районах Киевская область всё ещё наблюдается пониженное напряжение и нестабильная работа энергосетей. Из-за этого ремонтные бригады продолжат восстановительные работы, и в течение дня возможны кратковременные отключения.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Согласно обновлённому графику, в понедельник, 16 марта, ограничения на подачу электроэнергии могут длиться около трёх часов для групп потребителей 1.2 и 5.1.

/ ДТЭК

Энергетики также советуют следить за оперативными обновлениями: "В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале.

Добавим, что также были опубликованы графики отключения электроэнергии для Киева в понедельник, 16 марта.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

