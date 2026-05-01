В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

Кратко:
- Цены на тепличные помидоры продолжают падать
- Сейчас стоимость составляет около 130-160 гривен за килограмм
- Причинами стали рост предложения и слабый спрос
На украинском рынке продолжают дешеветь тепличные помидоры. По данным аналитиков EastFruit, причиной стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах почти по всей стране и снижение спроса в этом сегменте.
Отмечается, что дополнительное давление оказывают стабильные поставки импортных овощей, которые поддерживают конкурентное давление на внутренних производителей.
На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты реализуют помидоры по цене 130-160 гривен за килограмм (2,95-3,63 доллара США), что примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время все больше украинских производителей выходят на активную фазу продаж, что еще больше усиливает конкуренцию.
Несмотря на снижение цен, тепличные помидоры сейчас остаются значительно дороже, чем в прошлом году. В среднем цены превышают прошлогодние показатели на 73%.
Операторы рынка прогнозируют дальнейшее подешевение тепличных помидоров. Если нынешние темпы сбыта сохранятся, производителям придется еще больше снижать цены, чтобы избежать накопления продукции на складах.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща подскочила сразу на 40% за неделю.
Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что в Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться.
Кроме того, на украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Она поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
