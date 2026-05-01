В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

Производители не исключают дальнейшего снижения цен, чтобы не накапливать излишки.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-rezko-obvalilis-ceny-na-klyuchevoy-ovoshch-skolko-stoit-kilogramm-10761080.html Ссылка скопирована

В Украине помидоры продолжают дешеветь

Кратко:

Цены на тепличные помидоры продолжают падать

Сейчас стоимость составляет около 130-160 гривен за килограмм

Причинами стали рост предложения и слабый спрос

На украинском рынке продолжают дешеветь тепличные помидоры. По данным аналитиков EastFruit, причиной стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах почти по всей стране и снижение спроса в этом сегменте.

Отмечается, что дополнительное давление оказывают стабильные поставки импортных овощей, которые поддерживают конкурентное давление на внутренних производителей.

видео дня

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты реализуют помидоры по цене 130-160 гривен за килограмм (2,95-3,63 доллара США), что примерно на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время все больше украинских производителей выходят на активную фазу продаж, что еще больше усиливает конкуренцию.

Несмотря на снижение цен, тепличные помидоры сейчас остаются значительно дороже, чем в прошлом году. В среднем цены превышают прошлогодние показатели на 73%.

Операторы рынка прогнозируют дальнейшее подешевение тепличных помидоров. Если нынешние темпы сбыта сохранятся, производителям придется еще больше снижать цены, чтобы избежать накопления продукции на складах.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща подскочила сразу на 40% за неделю.

Эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что в Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться.

Кроме того, на украинском рынке появились первые партии молодой белокочанной капусты. Она поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред