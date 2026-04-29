В Украине прогнозируют дефицит базового продукта: что будет с ценами

Украинцы пока не заметили роста цен, но эксперт прогнозирует их изменение в ближайшую неделю.

Почему в Украине изменятся цены на картофель

В Украине в этом году цены на картофель значительно ниже, чем в аналогичный период 2025 года. Но в ближайшее время ситуация на рынке может кардинально измениться. Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева, пишет AgroTimes.

Прошлогодний урожай сейчас реализуется в диапазоне 5-11 гривен за килограмм, хотя в 2025 году покупатели тратили на картофель по 13-23 гривны. Главным фактором снижения цен являются значительные объемы производства и мелкий размер клубней из-за засушливого лета.

Вместе с тем на рынке уже появляется ранний импортный картофель. Продают его примерно по 90 гривен за килограмм, и спрос на него остается минимальным.

Однако ситуация на рынке может измениться. А все потому, что прошлогодние запасы стремительно истощаются и уже в течение ближайшей недели ожидается рост цен из-за дефицита предложения.

Напомним, Главред писал, что в этом сезоне ранняя капуста поступает в продажу по 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что в последние дни апреля в украинских супермаркетах цены на курятину заметно изменились по сравнению со среднемесячными показателями за март.

Недавно в Украине начался сезон продажи клубники. Популярная ягода по сравнению со среднемесячными показателями за март теперь стоит примерно на 41% дешевле.

Об источнике: AgroTimes AgroTimes — это украинское отраслевое СМИ, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

