Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

Мясо, которое раньше было доступно многим, становится роскошью.

Как супермаркеты пересмотрели цены на курицу

Курица в Украине подорожала

Куриное филе теперь стоит почти 240 гривен за килограмм

В последние дни апреля в украинских супермаркетах цены на курицу заметно изменились по сравнению со среднемесячными показателями за март. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

Все представленные виды куриного мяса сегодня, 28 апреля, стоят на несколько гривен дороже. Речь идет о бедрах, голенях, тушках и филе.

Как изменились цены на курицу

В марте средняя цена на куриные бедра составляла 135,58 гривны за килограмм. Сегодня бедра стоят на 5 гривен дороже — 140,67 гривен. Похожая ситуация с голенями, цена которых в марте держалась на уровне 102,06 гривен за килограмм. Теперь супермаркеты продают их по 114 гривен.

Куриная тушка месяц назад в среднем стоила 94 гривны за килограмм. Но уже 28 апреля украинцы покупают курицу по цене 110,50 гривны.

Самым дорогим остается куриное филе. В марте оно стоило 223,50 гривен за килограмм, но сегодня его цена уже выше — 239,67 гривен.

Напомним, Главред писал, что на внутреннем рынке Украины наблюдается стремительное подешевение тепличных огурцов. Только за последние несколько дней отпускные цены обвалились почти наполовину.

Ранее сообщалось, что в Украине начался сезон продажи клубники. Популярная ягода по сравнению с прошлым месяцем теперь стоит примерно на 41% дешевле.

Недавно аналитики узнали, что ранняя капуста в Украине поступает в продажу по цене 30–38 грн/кг, что в среднем на 39% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

