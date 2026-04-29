Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

Вы узнаете:
- Будут ли заморозки в Полтавской области в последний день апреля
- Как изменятся погодные условия в Полтаве 30 апреля
Последний день апреля в Полтавской области будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.
Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью в воздухе и на поверхности почвы по области будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, на Полтавщине 30 апреля объявлен II уровень опасности.
Погода в Полтаве 30 апреля
Ночью в четверг в Полтаве осадков не будет, но днем прогнозируют небольшой дождь. На поверхности почвы и в воздухе ночью будут заморозки 0-2 градуса мороза. Днем температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал , что в последние дни апреля в Днепре и на территории Днепропетровской области ожидается прохладная погода с ночными заморозками и повышенным уровнем метеорологической опасности.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области конец апреля встретят под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут формировать погоду в регионе до начала мая.
Недавно синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последний день апреля будет прохладной и дождливой, но уже через несколько дней начнет потеплевать.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред