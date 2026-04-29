Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

Местных жителей погода в последний день второго месяца весны может огорчить.

https://glavred.info/synoptic/osadki-pridut-na-smenu-zamorozkam-kogda-na-poltavshchine-izmenitsya-pogoda-10760561.html Ссылка скопирована

Погода в Полтавской области 30 апреля / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Будут ли заморозки в Полтавской области в последний день апреля

Как изменятся погодные условия в Полтаве 30 апреля

Последний день апреля в Полтавской области будет облачным, с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью в воздухе и на поверхности почвы по области будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла.

видео дня

По данным Украинского гидрометеорологического центра, на Полтавщине 30 апреля объявлен II уровень опасности.

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Погода в Полтаве 30 апреля

Ночью в четверг в Полтаве осадков не будет, но днем прогнозируют небольшой дождь. На поверхности почвы и в воздухе ночью будут заморозки 0-2 градуса мороза. Днем температура воздуха повысится до 9-11 градусов тепла.

Погода в Полтаве 30 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что в последние дни апреля в Днепре и на территории Днепропетровской области ожидается прохладная погода с ночными заморозками и повышенным уровнем метеорологической опасности.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области конец апреля встретят под знаком холодной и капризной весны: ночные заморозки, слабое дневное тепло и выборочные дожди будут формировать погоду в регионе до начала мая.

Недавно синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последний день апреля будет прохладной и дождливой, но уже через несколько дней начнет потеплевать.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред