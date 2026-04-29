Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

Руслана Заклинская
29 апреля 2026, 13:31
Дроны ВМС обнаружили танкер-нарушитель в 210 км от Туапсе.
Пострадал танкер "Marquise", попавший под санкции / Коллаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua, скриншот из видео

  • Поражен подсанкционный танкер "Marquise" в Черном море
  • Операцию провели ВМС ВСУ с применением двух морских дронов
  • Судно находилось в 210 км от Туапсе

Утром 29 апреля Украина поразила подсанкционный танкер "Marquise". Судно использовалось россиянами для незаконной перевозки нефтепродуктов. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Операция была проведена в акватории Черного моря, в 210 километрах к юго-востоку от российского города Туапсе. По данным ВМС, удар был нанесен двумя морскими дронами-камикадзе.

На момент удара судно находилось в дрейфе с выключенной автоматической идентификационной системой (AIS). Вероятно, танкер находился в режиме "невидимки" в ожидании загрузки нефти в открытом море с другого судна для обхода международных ограничений.

Украинские морские дроны попали в кормовую часть судна. Под удар попали машинное отделение и винто-рулевая группа. Сейчас специалисты уточняют степень повреждений.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для пресечения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — подчеркнули в ВМС.

Теневой флот России
​ Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Что известно о судне MARQUISE

Танкер под флагом Камеруна имеет грузоподъемность более 37 тысяч тонн. На момент атаки судно было пустым, однако оно является важным звеном "теневого флота", помогающего РФ финансировать войну.

Судно находится под жесткими международными санкциями, введенными Украиной, Великобританией, Европейским Союзом, Швейцарией, Новой Зеландией и Канадой.

Поражение танкеров теневого флота РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в Средиземном море загорелся российский "теневой" танкер Arctic Metagaz, который находится под санкциями США и Великобритании. По данным Reuters, судно перевозило сжиженный природный газ.

Российские власти впоследствии подтвердили атаку на танкер для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz в Средиземном море, заявив о его поражении дронами и пожаре на борту. По данным Минтранса РФ, инцидент произошел 3 марта вблизи Мальты, когда судно следовало из Мурманска.

Кроме того, в западной Ливии фиксируется активность украинских военных, что может свидетельствовать о скрытом противостоянии с РФ в регионе. По данным RFI, речь идет об инциденте с повреждением газовоза, связанного с российским "теневым флотом", у побережья Ливии.

Читайте также:

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

