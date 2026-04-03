Тайный плацдарм в Ливии: в RFI узнали об ударах ВСУ по танкерам РФ

Главное:
- Зафиксирована активность украинских военных в Ливии
- Атакован газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья
В западной Ливии зафиксирована активность украинских военных, что может свидетельствовать о негласном противостоянии с Россией в регионе.
Как сообщает RFI, поводом для внимания стал инцидент 4 марта, когда Россия обвинила украинские и британские спецслужбы в атаке на газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья.
Судно, связанное с российским теневым флотом, по предварительным данным, было поражено морским беспилотником.
Источники издания утверждают, что речь может идти о дроне украинского производства, запущенном с базы в районе Меллиты. Удар пришёлся по машинному отделению, что вывело судно из строя.
По информации ливийских собеседников, в стране могут находиться более 200 украинских военных специалистов. Они размещены на нескольких объектах, включая базу в Мисрате и площадку в Завии, где используются беспилотные системы и развёрнута соответствующая инфраструктура.
Также сообщается о координационном пункте в районе Триполи, где взаимодействуют украинские и ливийские военные.
Присутствие украинской стороны оформлено соглашением с правительством в Триполи: в обмен на обучение и поддержку, включая работу с дронами, обсуждаются более широкие формы сотрудничества — от поставок вооружения до инвестиций в нефтяной сектор.
Отмечается, что атака на "Арктический Метагаз" может быть не единственным случаем: ранее, в декабре 2025 года, в Средиземном море уже фиксировался удар по танкеру, связанному с российским флотом.
Атаки на нефтяной сектор России: оценка эксперта
Военный аналитик Иван Ступак считает, что усиление ударов по нефтяным танкерам способно ощутимо ослабить российскую экономику. По его мнению, Украина может расширить географию операций за пределы Чёрного моря и целенаправленно атаковать пустые суда, чтобы минимизировать экологические риски и избежать эскалации на международном уровне. Основная задача таких действий — создать угрозу убытков для судоходных компаний и тем самым отбить у них желание заходить в российские порты.
Удары по "теневому флоту" РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".
Как сообщалось ранее, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.
Напомним, что недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.
Об источнике: RFI
RFI или Международное радио Франции - государственная международная новостная сеть во Франции. С 59,5 миллионами слушателей в 2022 году это одна из самых слушаемых международных радиостанций в мире вместе с Deutsche Welle, Всемирной службой BBC, Голосом Америки и Международным радио Китая, пишет Википедия.
