Тайный плацдарм в Ливии: в RFI узнали об ударах ВСУ по танкерам РФ

https://glavred.info/world/taynyy-placdarm-v-livii-v-rfi-uznali-ob-udarah-vsu-po-tankeram-rf-10754111.html Ссылка скопирована

Украина атакует в море цели РФ

Главное:

Зафиксирована активность украинских военных в Ливии

Атакован газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья

В западной Ливии зафиксирована активность украинских военных, что может свидетельствовать о негласном противостоянии с Россией в регионе.

Как сообщает RFI, поводом для внимания стал инцидент 4 марта, когда Россия обвинила украинские и британские спецслужбы в атаке на газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья.

видео дня

Судно, связанное с российским теневым флотом, по предварительным данным, было поражено морским беспилотником.

Источники издания утверждают, что речь может идти о дроне украинского производства, запущенном с базы в районе Меллиты. Удар пришёлся по машинному отделению, что вывело судно из строя.

По информации ливийских собеседников, в стране могут находиться более 200 украинских военных специалистов. Они размещены на нескольких объектах, включая базу в Мисрате и площадку в Завии, где используются беспилотные системы и развёрнута соответствующая инфраструктура.

/ Инфографика: Главред

Также сообщается о координационном пункте в районе Триполи, где взаимодействуют украинские и ливийские военные.

Присутствие украинской стороны оформлено соглашением с правительством в Триполи: в обмен на обучение и поддержку, включая работу с дронами, обсуждаются более широкие формы сотрудничества — от поставок вооружения до инвестиций в нефтяной сектор.

Отмечается, что атака на "Арктический Метагаз" может быть не единственным случаем: ранее, в декабре 2025 года, в Средиземном море уже фиксировался удар по танкеру, связанному с российским флотом.

/ rfi.fr

Атаки на нефтяной сектор России: оценка эксперта Военный аналитик Иван Ступак считает, что усиление ударов по нефтяным танкерам способно ощутимо ослабить российскую экономику. По его мнению, Украина может расширить географию операций за пределы Чёрного моря и целенаправленно атаковать пустые суда, чтобы минимизировать экологические риски и избежать эскалации на международном уровне. Основная задача таких действий — создать угрозу убытков для судоходных компаний и тем самым отбить у них желание заходить в российские порты.

Удары по "теневому флоту" РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".

Как сообщалось ранее, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.

Напомним, что недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

Читайте также:

Об источнике: RFI RFI или Международное радио Франции - государственная международная новостная сеть во Франции. С 59,5 миллионами слушателей в 2022 году это одна из самых слушаемых международных радиостанций в мире вместе с Deutsche Welle, Всемирной службой BBC, Голосом Америки и Международным радио Китая, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред