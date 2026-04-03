Тайный плацдарм в Ливии: в RFI узнали об ударах ВСУ по танкерам РФ

Алексей Тесля
3 апреля 2026, 19:28
По информации ливийских собеседников, в стране могут находиться более 200 украинских военных специалистов.
Украина атакует в море цели РФ / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба СБУ

Главное:

  • Зафиксирована активность украинских военных в Ливии
  • Атакован газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья

В западной Ливии зафиксирована активность украинских военных, что может свидетельствовать о негласном противостоянии с Россией в регионе.

Как сообщает RFI, поводом для внимания стал инцидент 4 марта, когда Россия обвинила украинские и британские спецслужбы в атаке на газовоз "Арктический Метагаз" у ливийского побережья.

Судно, связанное с российским теневым флотом, по предварительным данным, было поражено морским беспилотником.

Источники издания утверждают, что речь может идти о дроне украинского производства, запущенном с базы в районе Меллиты. Удар пришёлся по машинному отделению, что вывело судно из строя.

По информации ливийских собеседников, в стране могут находиться более 200 украинских военных специалистов. Они размещены на нескольких объектах, включая базу в Мисрате и площадку в Завии, где используются беспилотные системы и развёрнута соответствующая инфраструктура.

Также сообщается о координационном пункте в районе Триполи, где взаимодействуют украинские и ливийские военные.

Присутствие украинской стороны оформлено соглашением с правительством в Триполи: в обмен на обучение и поддержку, включая работу с дронами, обсуждаются более широкие формы сотрудничества — от поставок вооружения до инвестиций в нефтяной сектор.

Отмечается, что атака на "Арктический Метагаз" может быть не единственным случаем: ранее, в декабре 2025 года, в Средиземном море уже фиксировался удар по танкеру, связанному с российским флотом.

Атаки на нефтяной сектор России: оценка эксперта

Военный аналитик Иван Ступак считает, что усиление ударов по нефтяным танкерам способно ощутимо ослабить российскую экономику. По его мнению, Украина может расширить географию операций за пределы Чёрного моря и целенаправленно атаковать пустые суда, чтобы минимизировать экологические риски и избежать эскалации на международном уровне. Основная задача таких действий — создать угрозу убытков для судоходных компаний и тем самым отбить у них желание заходить в российские порты.

Как сообщал Главред, ранее губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".

Как сообщалось ранее, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.

Напомним, что недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

Об источнике: RFI

RFI или Международное радио Франции - государственная международная новостная сеть во Франции. С 59,5 миллионами слушателей в 2022 году это одна из самых слушаемых международных радиостанций в мире вместе с Deutsche Welle, Всемирной службой BBC, Голосом Америки и Международным радио Китая, пишет Википедия.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

