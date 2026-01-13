Укр
В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

Алексей Тесля
13 января 2026, 18:58
На борту судна вспыхнул пожар, по предварительным данным, пострадавших нет.
У Чорному морі горять танкери РФ
В Черном море атакованы танкеры РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Поражены три танкера возле морского побережья РФ
  • Есть вероятность того, что под удар попал четвертый танкер

Как минимум три танкера под управлением греческих компаний, которые направлялись для загрузки нефтью на терминале международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), были атакованы дронами 13 января в Черном море, рядом с побережьем России.

Также не исключается удар по еще одному – четвертому за день танкеру у российского побережья. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет Bloomberg.

Какие танкеры были поражены

Вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море атаковали два нефтяных танкера:

  • Delta Harmony;
  • Matilda.

Пока неизвестно, кто стоит за этой атакой. Украина не высказывалась по этому поводу. В то же время КТК отказался от комментариев для СМИ. Министерство энергетики Казахстана заявило, что консорциум продолжает экспорт нефти через одну пристань.

  • Delta Harmony управляется греческой компанией Delta Tankers. По данным собеседников, корабль должен был загрузить казахстанскую нефть из "Тенгизшевойл" (Tengizchevroil), совместного предприятия американских Chevron (владеет 50% компании) и ExxonMobil (25%), а также казахстанской Казмунайгаз (20%) и российской Лукойл (5%).
  • Matilda управляется греческой фирмой Thenamaris и должен был загрузить нефть с казахстанского месторождения Карачаганак, добавили собеседники.

Представитель Thenamaris подтвердил, что этот корабль был поражен двумя беспилотниками, пока он ждал загрузки на расстоянии примерно 50 километров от терминала КТК.

"По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые полностью подлежат ремонту. Судно, которое пригодно к плаванию, сейчас отплывает из этой зоны", - рассказал чиновник компании.

Два собеседника из сферы морской безопасности рассказали, что, по сообщениям, на борту судна вспыхнул пожар, который быстро потушили.

Вероятность атаки на четвертый танкер

Еще два нефтяных танкера, Freud, управляемый греческой компанией TMS, и Delta Supreme, под управлением Delta Tankers, также были поражены дронами вблизи терминала консорциума, сообщили три источника. Но впоследствии в TMS опровергли информацию о поражении четвертого танкера.

Теневой флот России
/ Инфографика: Главред

Что известно о трубопроводе КТК

Трубопровод КТК транспортирует нефть к терминалу в населенном пункте Южная Озереевка на Черном море, недалеко от Новороссийска в РФ.

Атака создает риски для дальнейших отгрузок через КТК, где поставки уже сократились из-за непогоды и повреждения причала во время дроновой атаки в ноябре. Если раньше через консорциум экспортировали до 1,7 миллиона баррелей в сутки, то в январе объемы упали до 800-900 тысяч баррелей.

Удары по нефтяной отрасли РФ: мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак утверждает, что расширение атак на нефтяные танкеры станет серьёзным ударом по российской экономике. Украина может выйти за пределы Чёрного моря, нанося удары по пустым танкерам, чтобы избежать экологических катастроф и международной напряжённости. Цель — заставить судоходные компании отказываться от захода в российские порты из-за угрозы больших убытков.

Удары по "теневому флоту" РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсар заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Известно, что дроны попали в танкер, однако разлива нефти "удалось избежать".

Как сообщалось ранее, морские дроны СБУ Sea Baby поразили нефтяной танкер Dashan, входящий в теневой флот РФ. В результате атаки в Черном море судно выведено из строя.

Напомним, что недалеко от пролива Босфор произошел взрыв на танкере теневого флота России - судно Kairos под флагом Гамбии направлялось в российский порт Новороссийск без груза.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Черное море атака дронов
