Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

Кратко:
- На Львовщине поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном
- Водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запретные сигналы
- В результате аварии машинист погиб на месте, есть раненые
Утром 1 мая во Львовской области произошла смертельная авария с пассажирским поездом. Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном.
В результате аварии погиб машинист, есть раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.
По предварительной информации, авария произошла около 06:00 утра. Поезд маршрутом Киев-Ужгород столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы, недалеко от Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.
Помощник машиниста находится в больнице с тяжелыми травмами. Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали.
На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.
Подробности смертельной аварии
В "Укразализныце" отмечают , что авария на переезде произошла из-за игнорирования правил дорожного движения водителем автокрана.
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уточнил, что автокран выехал на железнодорожный переезд, несмотря на работающую сигнализацию. В результате погиб машинист. Погибший был ветераном.
"Наш машинист погиб. В поезде были врачи, пытались спасти - но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель - в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы он продолжил движение… Среди пассажиров и поездной бригады - к счастью, обошлось без травмированных.
Погибший машинист - наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось", - говорится в сообщении.
Как писал Главред, 18 апреля в Винницкой области произошло столкновение тепловоза с пассажирским поездом "Интерсити+", который курсировал по маршруту Киев-Перемышль. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в Соломенском районе Киева трое подростков получили поражение током, находясь на крыше неработающего вагона. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили тяжелые ожоги. Об этом 29 марта сообщала Укрзализныця.
В Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
