Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

Погибший машинист был ветераном. Помощник машиниста и водитель находятся в больнице.

Смертельная авария на Львовщине

Кратко:

На Львовщине поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном

Водитель автокрана выехал на переезд, несмотря на запретные сигналы

В результате аварии машинист погиб на месте, есть раненые

Утром 1 мая во Львовской области произошла смертельная авария с пассажирским поездом. Поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном.

В результате аварии погиб машинист, есть раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительной информации, авария произошла около 06:00 утра. Поезд маршрутом Киев-Ужгород столкнулся с автокраном при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы, недалеко от Стрыя. В результате удара локомотив сошел с рельсов.

Помощник машиниста находится в больнице с тяжелыми травмами. Также госпитализирован водитель автокрана. Пассажиры не пострадали.

На месте работают медики и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

Подробности смертельной аварии

В "Укразализныце" отмечают , что авария на переезде произошла из-за игнорирования правил дорожного движения водителем автокрана.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уточнил, что автокран выехал на железнодорожный переезд, несмотря на работающую сигнализацию. В результате погиб машинист. Погибший был ветераном.

"Наш машинист погиб. В поезде были врачи, пытались спасти - но, к сожалению, без шансов. Помощник машиниста и сам водитель - в больнице. Поезд оперативно оттягиваем, чтобы он продолжил движение… Среди пассажиров и поездной бригады - к счастью, обошлось без травмированных.

Погибший машинист - наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, 18 апреля в Винницкой области произошло столкновение тепловоза с пассажирским поездом "Интерсити+", который курсировал по маршруту Киев-Перемышль. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Соломенском районе Киева трое подростков получили поражение током, находясь на крыше неработающего вагона. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили тяжелые ожоги.

В Одесской области погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

