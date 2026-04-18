В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

На станции Браилов произошло столкновение тепловоза и пассажирского поезда "Интерсити+", обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в "УЗ".

https://glavred.info/ukraine/v-vinnickoy-oblasti-stolknulis-dva-poezda-chto-izvestno-o-sudbe-pochti-600-passazhirov-10757720.html Ссылка скопирована

В Винницкой области столкнулись два поезда

О чем идет речь в материале:

В Винницкой области произошло столкновение тепловоза с пассажирским поездом "Интерсити+", который курсировал по маршруту Киев-Перемышль. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Инцидент произошел на станции Браилов. В "Укрзализныце" уточнили, что произошло боковое столкновение тепловоза частного оператора с пассажирским поездом "Интерсити+".

видео дня

"Все 576 пассажиров на борту и железнодорожники не пострадали. Их разместили на станции, за ними уже направляется подменный поезд", — говорится в сообщении.

В настоящее время железнодорожники собирают данные о запланированных пересадках пассажиров и координируют действия с пограничной службой, чтобы максимально быстро провести все необходимые процедуры и минимизировать задержку движения. Также ведутся переговоры с другими железнодорожными операторами для сохранения пересадок пассажиров.

"Указанный случай будет подробно расследован. На место происшествия выехала команда "Укрзализныци" для оказания помощи и выяснения обстоятельств инцидента", - резюмировали в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Соломенском районе Киева трое подростков получили поражение током, находясь на крыше неработающего вагона. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили тяжелые ожоги. Об этом 29 марта сообщала "Укрзализныця".

Ранее, 30 января, компания ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за угрозы атак со стороны России, поскольку вблизи маршрутов фиксировали вражеские дроны.

Кроме того, "Укрзализныця" ввела платный Wi-Fi в поездах дальнего следования — воспользоваться интернетом можно за 120 гривен в сутки.

Другие новости:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред