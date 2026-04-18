Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

По всей области объявлен первый уровень опасности.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет преимущественно облачной. Уже в воскресенье синоптики прогнозируют заморозки, а с понедельника возможны дожди. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 19 апреля

В воскресенье в Тернопольской области будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем ожидается +13…+18 градусов.

В городе Тернополь ночью температура составит +2…+4 градуса, на поверхности почвы также возможны заморозки 0...-2 градуса, а днем температура поднимется до +16…+18 градусов.

Кроме того, из-за заморозков по всей области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе 20 апреля

В понедельник прогнозируется облачная погода с дождями. Ветер восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +3 до +8 градусов, а днем ожидается +8…+13 градусов.

Как сообщал Главред, синоптики говорили, что на выходных в Тернопольской области ожидается теплая и сухая погода. Только в субботу днем тыловая часть циклона вызовет порывистый северо-западный ветер.

19 апреля в Ровенской области ожидается прохладная погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

В то же время весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от +2 градусов ночью до +16 градусов днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

Читайте также:

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

