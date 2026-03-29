В Киеве на железной дороге погиб подросток, ещё двое получили тяжёлые ожоги

Спасатели передали тело молодого человека правоохранительным органам для выяснения обстоятельств смерти

В Киеве трое подростков получили удар током на крыше поезда, есть погибший

Кратко:

Трое подростков залезли на поезд в одном из районов Киева

В результате поражения током один из подростков погиб

Еще двое получили многочисленные ожоги, их госпитализировали

В Соломенском районе Киева трое подростков получили поражение током на крыше неработающего вагона поезда. В результате поражения током один человек погиб, еще двое получили многочисленные ожоги.

Об этом сообщают "Укрзализныця" и ГСЧС Киева.

Отмечается, что 29 марта в 17:23 поступило сообщение о том, что на крыше поезда находятся, вероятно, подростки, получившие поражение током на улице Уманской.

По прибытии спасатели обнаружили одного погибшего подростка и еще двоих, получивших многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу.

"Срочно был обесточен участок, вызвана ГСЧС. Спасатели передали двух подростков с многочисленными ожогами в руки врачей, которые будут бороться за их жизни. Третий, к сожалению, получил смертельную травму", - сообщили в ГСЧС Киева.

Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.

"Случай расследуется, но это уже никак не вернет родителям ребенка. Поэтому просим всех родителей провести соответствующую беседу со своими детьми уже сегодня – ведь завтра может быть поздно", - пишут в Укрзализныце.

В компании подчеркнули, что контактная сеть имеет напряжение более 27 000 вольт, а электрическая дуга, которая может возникнуть даже без прикосновения, поражает человека на расстоянии 1-1,5 м. Температура достигает 15 000 °C.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

