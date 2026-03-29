РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

Алексей Тесля
29 марта 2026, 12:02
По Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Залива.
Шахед, Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о массированных ударах РФ

Главное:

  • За последнюю неделю в войне против Украины более 3000 ударных дронов
  • По Украине бьют такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока

Российские оккупанты применили за последнюю неделю в войне против Украины более 3000 ударных дронов, более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.

По его данным, по Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Залива.

"Россияне не сбавляют оборотов войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации. По Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Залива. Против нас баллистика применяется так же цинично, как и против партнеров. Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну. Мы делаем свой вклад в обеспечение безопасности", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях.

Как писал Главред, ранее враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о том, что были запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

