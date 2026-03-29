РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-kinzhalom-i-sotnyami-dronov-stali-izvestny-detali-priletov-10752692.html Ссылка скопирована

РФ нанесла ракетно-дроновый удар / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, ua.depositphotos.com

Главное:

Враг атаковал Украину ракетой "Кинжал" и ударными БПЛА

Зафиксировано попадание БПЛА и падение обломков дронов

Противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Удары производились со сторон: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 300 из них – "шахеды", сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

видео дня

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

/ Инфографика: Главред

"Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 14 локациях", – сообщают ВВС ВСУ.

/ Скриншот

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред