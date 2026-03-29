РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

Алексей Тесля
29 марта 2026, 10:55
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА.
РФ нанесла ракетно-дроновый удар

  • Враг атаковал Украину ракетой "Кинжал" и ударными БПЛА
  • Зафиксировано попадание БПЛА и падение обломков дронов

Противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Удары производились со сторон: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ АР Крым, около 300 из них – "шахеды", сообщили Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 14 локациях", – сообщают ВВС ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о том, что были запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила дроном по дому на Киевщине. В результате атаки был разрушен частный дом в Броварском районе области.

Как писал Главред, ранее враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

