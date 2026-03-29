Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

В субботу, 28 марта, оккупационные войска РФ нанесли удар по жилому сектору в Сумской области. В результате прямого попадания в частный дом погибла 20-летняя Даша Сергиенко.
Ее младшая сестра, шестилетняя Евгения, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает мониторинговый паблик "Их убила Россия".
Оккупанты днем нанесли удар по дому семьи Сергиенко в селе Очкино Зноб-Новгородской общины в Сумской области. Во время взрыва 20-летняя Даша прикрыла собой младшую сестренку и тем самым спасла ее. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Ранения различной степени тяжести получили и родители девочек. Частный дом семьи получил критические повреждения.
Очкино расположено в приграничной полосе, которая ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии и минометов.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) враг атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях.
Кроме того, враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога. Стало известно о запусках гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об источнике: "Их убила Россия"
"Их убила Россия" — это украинский мемориальный онлайн-проект, созданный как публичная платформа в Facebook и Instagram, который документирует истории гражданских и военных жертв российской агрессии, публикуя их фото, имена и обстоятельства гибели.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред