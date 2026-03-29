РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

Главное из новости:
- Россия готовит новые штурмы под Купянском
- Оккупанты активизируются с улучшением погоды
- Украинские силы продвигаются на Лиманском направлении
Российские войска на Купянском направлении пытаются компенсировать потерю темпа и нехватку ресурсов ожиданием улучшения погоды. По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты планируют активизировать штурмы после появления весенней растительности, которая позволит им лучше маскироваться во время продвижения.
Купянское направление: россияне истощены, но готовят новые атаки
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в самом Купянске осталось не более двух десятков российских военных. Несмотря на это, враг продолжает попытки продвинуться с востока, хотя атаки с севера фактически прекращены.
По его словам, российские подразделения все чаще используют легкую технику — мотоциклы, квадроциклы и внедорожники — чтобы быстро осуществлять рейдовые атаки и проникновения небольшими группами.
Аналитики ISW подтверждают: 27 марта российские силы продолжали наступательные действия на этом направлении, но не достигли никаких результатов.
Лиманское направление: украинские силы продвигаются, РФ снижает интенсивность
Несмотря на заявления российского Минобороны о "захвате" Брусовки, Силы обороны продвинулись в восточной части Лимана. После неудачного механизированного штурма 19 марта российские войска вновь вернулись к тактике просачивания небольшими группами.
Трегубов отметил, что враг не смог закрепиться в городе и, вероятно, попытается сместить акцент на наступление в сторону "Крепостного пояса" через Константиновку.
Покровское направление: РФ пытается использовать непогоду
На Покровском направлении российские войска, напротив, усилили активность, пытаясь воспользоваться плохой видимостью и затрудненной работой украинской разведки.
7-й корпус быстрого реагирования ДШВ сообщил, что оккупанты одновременно наступают в районах Гришиного и Родинского. Украинские военные отмечают, что тактика врага не изменилась — моторизованные и механизированные атаки проводятся под прикрытием дымовых завес, чтобы скрыть передвижения от воздушной разведки.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.
В то же время военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно со смежными подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
