Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Харьковской и Сумской областях.

Россия пытается штурмовать Сумскую и Харьковскую области

Что известно:

РФ пытается штурмовать украинские позиции

Количество штурмов возросло в Сумской и Харьковской областях

РФ пытается расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Россияне пытаются штурмовать позиции украинских военных в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской общинах. В Харьковской области россияне пытаются наступать в Вовчанской общине.

"За прошедшие сутки, например, в пределах населенного пункта Волчанские Хутора пограничники отразили попытку пехотных групп противника продвинуться", — отметил он.

Сейчас враг не имеет существенных успехов. Украинские защитники отражают вражеские атаки, нанося оккупантам значительные потери.

"Но, к сожалению, имея преимущество в личном составе и средствах поражения, противник в пределах границы с Украиной в направлении этих областей продолжает проявлять активность", — говорит Демченко.

