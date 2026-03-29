Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Что известно:
- РФ пытается штурмовать украинские позиции
- Количество штурмов возросло в Сумской и Харьковской областях
РФ пытается расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Россияне пытаются штурмовать позиции украинских военных в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской общинах. В Харьковской области россияне пытаются наступать в Вовчанской общине.
"За прошедшие сутки, например, в пределах населенного пункта Волчанские Хутора пограничники отразили попытку пехотных групп противника продвинуться", — отметил он.
Сейчас враг не имеет существенных успехов. Украинские защитники отражают вражеские атаки, нанося оккупантам значительные потери.
"Но, к сожалению, имея преимущество в личном составе и средствах поражения, противник в пределах границы с Украиной в направлении этих областей продолжает проявлять активность", — говорит Демченко.
Ситуация на фронте - последние новости
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред