Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2026, 00:39
Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Харьковской и Сумской областях.
Россия пытается штурмовать Сумскую и Харьковскую области

Что известно:

  • РФ пытается штурмовать украинские позиции
  • Количество штурмов возросло в Сумской и Харьковской областях

РФ пытается расширить зону контроля в Сумской и Харьковской областях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Россияне пытаются штурмовать позиции украинских военных в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской общинах. В Харьковской области россияне пытаются наступать в Вовчанской общине.

"За прошедшие сутки, например, в пределах населенного пункта Волчанские Хутора пограничники отразили попытку пехотных групп противника продвинуться", — отметил он.

Сейчас враг не имеет существенных успехов. Украинские защитники отражают вражеские атаки, нанося оккупантам значительные потери.

"Но, к сожалению, имея преимущество в личном составе и средствах поражения, противник в пределах границы с Украиной в направлении этих областей продолжает проявлять активность", — говорит Демченко.

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

В то же время военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с смежными подразделениями отбили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

война в Украине вторжение России
Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

