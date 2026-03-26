"Спецура" и танки-приманки: ВСУ разгромили оккупантов на важном направлении

Руслан Иваненко
26 марта 2026, 20:29
Объединенные силы СБУ, НГУ и сухопутных войск остановили три наступательные группы противника на одном из направлений.
Бойцы 28-й бригады отразили комбинированный штурм противника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • 28-я бригада отразила наступление с четырех направлений
  • Враг задействовал два танка и три группы пехоты
  • Комбинированный штурм Константиновки провалился

Военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

"Атака на Константиновку с четырех направлений провалилась. Рыцари совместно с союзниками отразили комбинированный штурм. День за днем россияне увеличивают количество попыток затянуть в Константиновку как можно больше своих войск. Мы уже привыкли к бесконечным небольшим группам, отражали механизированные штурмы, однако на этот раз враг решил перехитрить нас", – сообщили в пресс-службе бригады.

Тактика врага

Как уточняют военные, россияне применили отвлекающий маневр, запустив два "зашитых" танка со стороны Торецка, в то время как три группы пехоты наступали с разных направлений: одна – в районе Иванополья, вторая – на мотоциклах по трассе на Покровск, а третья – вблизи железной дороги.

"План казался россиянам "надежным, как швейцарские часы". Но наши пилоты ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальона и 1-го МБ совместно с смежными подразделениями СБУ, НГУ и сухопутных войск уничтожили одну бронированную "приманку" и оперативно разобрали первую и вторую группы с помощью FPV и сбросов. "Спецура" же отличилась больше всех. Один из них под ударами заблудился и попал в плен к нашей пехоте. Из всех "хитрецов" только ему повезло остаться в живых", – добавили военные.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.

Кроме того, украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Напомним, что российская армия активизировалась на Купянском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы, а также беспилотники.

Об источнике: 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода (28 ОМБр) — воинское формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. По организационно-штатной структуре входит в состав ОК "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

