Россияне готовят наступление на важный город: офицер раскрыл планы врага

Враг наращивает силы для наступления и пытается измотать украинские подразделения на передовой.

Российские войска активизируют штурмы Купянска

Российская армия усиливает активность в направлении Купянска, применяя мотоциклы, квадроциклы и беспилотные летательные аппараты, сообщает офицер управления 43-й ОМБр Артур Мартиросян.

"Кардинальных изменений на фронте в этом направлении не произошло, но ощущается наращивание штурмов. Снова появляются мотоциклы, квадроциклы. На этой неделе уже второй раз была попытка в направлении Купянска провести штурм. Ранее там активных штурмовых действий не происходило, очевидно, враг будет наращивать наступление в направлении Купянска", – рассказал Мартиросян в эфире "Суспильного". видео дня

Цель врага и ситуация в городе

По его словам, российские войска стремятся захватить Купянск, хотя сейчас в городе остаются лишь единичные солдаты, которые скрываются в подвалах и не проявляют активности.

"Есть информация о накоплении в тылу сил для штурмов не только по нашему, но и по другим направлениям", – добавил офицер.

Мартиросян также отметил, что механизированных штурмов на этом направлении долгое время не было, однако увеличивается использование вражеских дронов:

"Мы получаем информацию, что враг готовит больше операторов БПЛА именно на это направление, и они "прокачивают дальние возможности", потому что многие FPV-дроны залетают с расстояния 40–50 км от фронта и управляются по радиоканалу".

По его словам, целью России является истощение украинских подразделений на передовой и нарушение их логистики.

Как сообщал Главред, российская армия перешла к активной фазе весенне-летнего наступления 2026 года. Основной удар захватчики сосредоточили на Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону сразу на нескольких стратегических направлениях. Силы обороны Украины выдерживают удар, нанося врагу катастрофические потери.

Кроме того, Силы обороны Украины срывают планы армии страны-агрессора России. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Напомним, что российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспильне Новости", "Суспильне Культура" и "Суспильне Спорт", пишет Википедия.

