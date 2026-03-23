Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

Главнокомандующий предупредил, что враг не хочет останавливаться даже после разгрома.

ВСУ, несмотря на давление противника, также начали активные действия

Что сообщил Сырский:

Враг предпринял неудачную попытку наступления

За четыре дня РФ потеряла более 6 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными

Противник готовится продолжать атаки

Силы обороны Украины срывают планы армии страны-агрессора России. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, с 17 по 20 марта текущего года оккупанты усиливали интенсивность наступательных действий. Противник пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях.

"По всей линии боевого столкновения развернулись ожесточенные бои. Всего противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий. Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении – 96 раз", – доложил главнокомандующий.

Сырский отметил, что не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений.

Однако, несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, командование РФ не выполнило поставленные задачи. Наступательные действия на нескольких направлениях удалось остановить, на других участках фронта продолжаются бои высокой интенсивности, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил.

"Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии", — пояснил Сырский.

Какие потери понес враг

Командование войск РФ бросило в "мясорубку" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для противника катастрофической. Всего за четыре суток украинские военные ликвидировали более 6090 российских военнослужащих убитыми и ранеными.

"За неделю общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными. Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения. Мы были готовы к увеличению интенсивности наступления российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", — отметил главнокомандующий.

Он добавил, что на отдельных направлениях украинские воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что 19 марта россияне осуществили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты одновременно пошли в наступление на семи направлениях в зоне ответственности Третьего армейского корпуса.

Ранее стало известно, что на Донецком направлении ситуация существенно не изменилась. Попытки продвинуться фиксируются в Харьковской и Сумской областях. Наши защитники мастерски уничтожают врага.

Накануне сообщалось, что современные военные технологии позволяют уже в 2026 году существенно сократить присутствие пехоты на передовой, частично заменив ее дронами и роботизированными системами.

О личности: Александр Сырский Сирский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

