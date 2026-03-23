В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

Главное из новости:
- В Буче утром прогремели два взрыва
- Правоохранители получили травмы во время повторного взрыва
- Территорию проверяют взрывотехники и спасатели
В Буче утром в понедельник, 23 марта, прогремели два взрыва неизвестных предметов вблизи многоквартирного дома. Об инциденте сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. В то же время в полиции области отмечают, что это был теракт.
Первый взрыв произошел около 5:35. По данным правоохранителей, о происшествии сообщила местная жительница, у которой в результате взрывной волны были повреждены окна дома. На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники.
Во время обследования территории произошел второй взрыв. В результате него ранения получили двое правоохранителей. По словам Калашника, пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести.
"Угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания", — отметил он.
В полиции сообщили, что территорию сразу огородили в соответствии с протоколами реагирования на террористические угрозы.
"Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно доступа и передвижения на определенной территории", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают взрывотехники, спасатели и следователи. Продолжается обследование прилегающей территории на наличие других взрывоопасных предметов.
Калашник обратился к жителям с призывом быть максимально внимательными:
"В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте в полицию или по номеру 101 или 102".
Глава ОВА отметил, что ситуация находится под контролем, и добавил, что дополнительная информация будет обнародована после уточнения всех обстоятельств.
Террористические акты и диверсионная деятельность в Украине - новости по теме
Напомним, в ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова потрясли два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как террористический акт.
До этого Главред писал, что СБУ задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева.
Ранее также СБУ сообщала, что в Полтавской области задержана российская агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
Вас может заинтересовать:
- "Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорах
- Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд
- Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
О личности: Николай Калашник
Николай Калашник — украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.
Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
