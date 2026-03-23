В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

Дарья Пшеничник
23 марта 2026, 09:59
После прибытия полиции на место происшествия произошел ещё один взрыв.
Взрывы в Буче 23 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram-каналы

Главное из новости:

  • В Буче утром прогремели два взрыва
  • Правоохранители получили травмы во время повторного взрыва
  • Территорию проверяют взрывотехники и спасатели

В Буче утром в понедельник, 23 марта, прогремели два взрыва неизвестных предметов вблизи многоквартирного дома. Об инциденте сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник. В то же время в полиции области отмечают, что это был теракт.

Первый взрыв произошел около 5:35. По данным правоохранителей, о происшествии сообщила местная жительница, у которой в результате взрывной волны были повреждены окна дома. На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники.

Во время обследования территории произошел второй взрыв. В результате него ранения получили двое правоохранителей. По словам Калашника, пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести.

"Угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение будет амбулаторным, без необходимости стационарного пребывания", — отметил он.

В полиции сообщили, что территорию сразу огородили в соответствии с протоколами реагирования на террористические угрозы.

"Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей относительно доступа и передвижения на определенной территории", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают взрывотехники, спасатели и следователи. Продолжается обследование прилегающей территории на наличие других взрывоопасных предметов.

Калашник обратился к жителям с призывом быть максимально внимательными:

"В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте в полицию или по номеру 101 или 102".

Глава ОВА отметил, что ситуация находится под контролем, и добавил, что дополнительная информация будет обнародована после уточнения всех обстоятельств.

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова потрясли два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Правоохранительные органы квалифицировали инцидент как террористический акт.

До этого Главред писал, что СБУ задержала 41-летнего мужчину, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп Киева.

Ранее также СБУ сообщала, что в Полтавской области задержана российская агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

О личности: Николай Калашник

Николай Калашник — украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия.

Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

