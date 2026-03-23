Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

Ночью силы ПВО сбили 19 вражеских БПЛА над разными районами области.

Спасатели потушили пожар в Кривом Роге

Утром 23 марта российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Вспыхнул пожар. Ранены люди. Детали раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека", - написал он в Telegram.

Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Получили ранения двое мужчин – 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ганжа также сообщил, ночью подразделения ПВК "Восток" сбили 19 вражеских БПЛА над разными районами области.

Как писал Главред, в ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Также под удар РФ 20 марта попали Запорожье, Харьков, Полтащина, Депропетровщина.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

