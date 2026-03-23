Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

Анна Ярославская
23 марта 2026, 07:06
Ночью силы ПВО сбили 19 вражеских БПЛА над разными районами области.
Спасатели
Спасатели потушили пожар в Кривом Роге

Кратко:

  • Армия РФ ударила по Кривому Рогу
  • Вспыхнул пожар
  • Ранены два человека

Утром 23 марта российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Вспыхнул пожар. Ранены люди. Детали раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека", - написал он в Telegram.

видео дня

Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Получили ранения двое мужчин – 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Ганжа также сообщил, ночью подразделения ПВК "Восток" сбили 19 вражеских БПЛА над разными районами области.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Также под удар РФ 20 марта попали Запорожье, Харьков, Полтащина, Депропетровщина.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
07:06Украина
Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

06:54Война
Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

23:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Последние новости

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

02:30

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

01:59

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

01:20

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

Реклама
22 марта, воскресенье
23:46

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

23:45

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

23:34

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

23:21

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

22:56

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

22:24

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

21:54

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

21:29

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

21:26

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

20:26

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

20:24

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

Реклама
19:41

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

19:10

Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФмнение

18:28

ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

18:26

"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

18:19

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

18:07

Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

18:05

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

18:01

"Нашла повод развестись": Полякова попала в скандал из-за слов мужа о Ефросининой

17:46

Невменяемый американский актер набросился на женщину: видео попало в сетьВидео

17:31

Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

17:25

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:39

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

16:37

Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

16:10

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

15:38

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

15:32

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

14:27

Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

14:26

Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

14:03

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

13:53

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчествоФотоВидео

Реклама
13:32

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

13:27

Бывшая жена Потапа показала взрослую дочь от первого брака

12:47

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:42

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

12:22

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

12:16

У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

11:55

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять