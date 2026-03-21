Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

В этом году с фронта можно убрать до 30% пехоты благодаря роботам, считает Билецкий.

С фронта можно убрать до 30% пехоты благодаря роботам

Что сказал Андрей Билецкий:

2026 год может стать переломным в развитии наземных боевых роботов

Пехота трансформируется в более узкоспециализированную силу

Современные военные технологии позволяют уже в 2026 году существенно сократить присутствие пехоты на передовой, частично заменив её дронами и роботизированными системами. Об этом в интервью ТСН заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий.

По его словам, ряд задач, которые сегодня выполняют пехотные подразделения, могут взять на себя беспилотники, системы наблюдения и наземные роботизированные комплексы.

Билецкий считает, что 2026 год может стать переломным в развитии наземных боевых роботов.

"Этот год станет, я думаю, годом революции в боевых наземных роботизированных комплексах. И они заменят значительную часть людей. Это серьезно повлияет и на тактику, и на боевые порядки, и так далее", – отметил офицер.

При этом он подчеркнул, что полностью заменить человека на поле боя невозможно, поскольку пехота остаётся более универсальной силой. Однако выполнение отдельных, особенно наиболее опасных задач, вполне можно передать технике.

В качестве примера генерал привёл ситуацию, когда необходимо занять огневую позицию под высоким риском поражения. В таких условиях, по его словам, использование дронов значительно эффективнее, поскольку они не подвержены страху и имеют больше шансов выполнить задачу.

Билецкий также отметил, что при успешном развитии технологий и тактики их применения подразделения смогут заметно сократить потребность в пехоте.

По его оценке, уже в этом году возможно уменьшить количество пехотинцев на линии боевого соприкосновения примерно на 30%, а в перспективе - до 80%. В таком случае пехота трансформируется в более узкоспециализированную и элитную силу, задействованную там, где использование роботизированных систем невозможно.

Современные технологии на фронте

Украинские военные впервые продемонстрировали длительное удержание передовой линии обороны с помощью полностью дистанционно управляемого наземного дрона. Роботизированная платформа Droid TW 12.7 почти полтора месяца сдерживала атаки российских войск без постоянного присутствия пехоты, фактически выполняя роль автономного огневого поста.

На фронте украинские военные начали использовать специальных роботов-собак, которые доставляют боеприпасы, проводят разведку и занимаются разминированием.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело беспрецедентную спасательную операцию с применением наземного роботизированного комплекса (НРК). Благодаря технологиям удалось эвакуировать украинского военнослужащего из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

