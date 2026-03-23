Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

Анна Косик
23 марта 2026, 11:13
Есть причина, по которой Кремлю важно своевременно согласиться на мирное соглашение.
Почему России выгодно заключить мирное соглашение

Что сказал Андрусив:

  • Мирное соглашение выгодно для России
  • Трамп вряд ли будет привлекать РФ к урегулированию других конфликтов
  • Россияне могут выйти из экономического кризиса только в случае подписания соглашения

Страна-агрессор Россия оказалась в ситуации, когда лучшим вариантом для нее является мирное соглашение с Украиной. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив.

По его словам, даже в случае заключения соглашения на максималистских условиях РФ может выиграть, ведь это дало бы возможность Дональду Трампу привлечь страну к урегулированию других конфликтов и продвигать идею управления миром "вдвоем" или "втроем" с Китаем.

"Но, на мой взгляд, это невозможно, учитывая внутренние обстоятельства самой России. Поэтому значительной выгоды от этой ситуации они не получат", — подчеркнул аналитик.

Андрусив пояснил, что временная выгода в виде определенных доходов для России будет, но она вряд ли приведет к подъему или изменениям, потому что структура экономики РФ настолько проблемна, что выйти из кризиса россияне не смогут.

Единственное, на что может рассчитывать Кремль, — это замедление углубления экономического кризиса. А остановить его может только мирное соглашение.

Напомним, Главред писал, что экономические трудности, истощение ресурсов и растущее давление на бюджет могут стать решающими факторами, которые повлияют на решение Кремля относительно мирных переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что скорее откажется от подписания любого соглашения, чем согласится на мир, который будет невыгодным для украинцев.

Накануне стало известно, что специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.

О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

