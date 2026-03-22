Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных в Сумской и Харьковской областях.

Россия активизировала попытки наступлений

РФ активизировала попытки наступлений на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

В течение последней недели на фоне вражеского наступления в РФ уже увеличилось количество потерь.

"А именно: только за эти семь дней уже более 8 тыс. убитых и тяжелораненых российских солдат. Имеем также информацию, что российскому командованию наконец удалось разобраться, где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов, поступавших наверх. Часть их командиров на уровне бригад уже заменили в качестве наказания за ложь. Впрочем, это оккупанту не поможет", — отметил Зеленский.

На Донецком направлении ситуация существенно не изменилась. Попытки продвинуться фиксируются в Харьковской и Сумской областях. Наши защитники мастерски уничтожают врага.

На Александровском направлении пытаются продвигаться украинские штурмовые и десантные подразделения.

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что в Днепропетровской области до сих пор есть несколько очагов присутствия российских оккупантов.

Также известно, что в Силах обороны Украины начали испытания первых экзоскелетов, предназначенных для использования на передовой. Новая технология помогает артиллеристам легче справляться с переносом тяжелых боеприпасов и уже тестируется в боевых условиях на Покровском направлении.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году страна-агрессор Россия планирует набрать еще 409 тысяч военных. Такие планы означают одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Александр Сырский - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022).

