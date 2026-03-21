Аналитики отмечают, что россияне уже критикуют руководство российской армии.

Россияне обвиняют Герасимова в провалах на фронте

Украинские военные практически полностью выбили оккупантов из Купянска. Теперь россияне обвиняют командование в фальшивых отчетах, которые привели к провалам на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что российские военные блогеры заявляют, что украинские силы почти полностью вытеснили российские войска из Купянска и продолжают зачистку северной части города. По их словам, бои продолжались, в частности, в районе Центральной городской больницы, где были ликвидированы остатки российских подразделений.

Один из блогеров и бывший инструктор подразделения Storm-Z раскритиковал руководство российской армии, в частности начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он заявил, что еще 20 ноября 2025 года было безосновательно объявлено о якобы захвате Купянска, что не соответствовало действительности.

По его мнению, систематическое преувеличение успехов российских войск привело к серьезным проблемам на фронте. В частности, такие заявления помешали эффективному маневрированию разведывательных и ударных подразделений, а также сделали невозможным своевременный переход к обороне.

Кроме того, дезинформация о якобы сдерживании основных сил Украины на Покровском направлении и "захвате" Купянска отвлекла внимание от реальной ситуации. Это, как утверждают российские источники, сделало российские войска уязвимыми для украинских контратак еще в ноябре 2025 года.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

