Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

https://glavred.info/front/unikalnaya-operaciya-fpv-drono-sbil-vrazheskiy-vertolet-ka-52-stoimostyu-16mln-10750577.html Ссылка скопирована

ВСУ сбили российский вертолёт Ка-52 с помощью FPV-дрона

Кратко:

Пилоты СБС сбили российский боевой вертолёт Ка-52 с помощью FPV-дрона

Вертолёт был уничтожен на Покровском направлении

Экипаж, пытавшийся эвакуироваться после падения вертолёта, был ликвидирован

На Покровском направлении украинские военные провели уникальную операцию по уничтожению дорогостоящей авиационной техники оккупантов с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщил советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко.

видео дня

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Для нанесения удара украинские военные использовали FPV-дрон.

Впоследствии командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) добавил, что российский ударный вертолёт Ка-52 был уничтожен пилотами 59-й ОШБр СБС в районе населённого пункта Надеевка в Донецкой области.

После вынужденной посадки экипаж пытался спастись, однако бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" ликвидировали их.

Военные обнародовали видео, на котором видно, как вражеская машина горит на земле после точного удара, а в небо поднимается столб густого дыма.

Момент сбивания российского Ка-52

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Что известно о сбитом вертолете Ка-52

Ка-52, известный по классификации НАТО как Hokum B и более известный под названием "Аллигатор", является российским боевым вертолетом армейской авиации, выполняющим роль командирской машины. Его основное назначение — проведение разведки, наведение целей и координация действий группы ударных вертолетов.

Эта машина способна эффективно поражать широкий спектр целей: от бронированной и легкой техники до живой силы противника, а также воздушных объектов непосредственно на поле боя. Ка-52 является дальнейшим развитием модели Ка-50 "Черная акула", унаследовав ее ключевые характеристики и получив усовершенствованные системы управления и вооружения, что делает его одним из самых опасных инструментов российской армейской авиации.

Стоимость одного Ка-52 оценивается примерно в 16 миллионов долларов, тогда как цена FPV-дрона составляет всего несколько сотен.

Напомним, 9 марта подразделения ССО нанесли удары по военным объектам противника. Были уничтожены четыре радиолокационные станции в Крыму, в частности РЛС 5Н84А "Оборона-14" и РЛС "Небо-У", а также элемент командного пункта бригады морской пехоты РФ в районе Зачатовки в Донецкой области.

Также 2 марта в результате ударов по военно-морской базе "Новороссийск" в РФ повреждены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за этого количество ракет "Калибр", которые Россия может запустить по Украине, уменьшится.

Как ранее сообщал Главред, в феврале спецподразделение ГУР Украины "Призраки" нанесло точные удары по кораблям, катерам и авиации РФ. Уничтожен сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", радиолокационная станция С-400, БПЛА "Форпост", морской буксир 1496М1, корабль 16640, десантный катер 02510 "БК-16" и вертолет Ка-27.

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред