Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

Инна Ковенько
20 марта 2026, 14:33обновлено 20 марта, 15:17
Стоимость одного Ка-52 оценивается примерно в 16 миллионов долларов, тогда как цена FPV-дрона составляет всего несколько сотен.
ВСУ сбили российский вертолёт Ка-52 с помощью FPV-дрона / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Пилоты СБС сбили российский боевой вертолёт Ка-52 с помощью FPV-дрона
  • Вертолёт был уничтожен на Покровском направлении
  • Экипаж, пытавшийся эвакуироваться после падения вертолёта, был ликвидирован

На Покровском направлении украинские военные провели уникальную операцию по уничтожению дорогостоящей авиационной техники оккупантов с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщил советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко.

видео дня

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Для нанесения удара украинские военные использовали FPV-дрон.

Впоследствии командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) добавил, что российский ударный вертолёт Ка-52 был уничтожен пилотами 59-й ОШБр СБС в районе населённого пункта Надеевка в Донецкой области.

После вынужденной посадки экипаж пытался спастись, однако бойцы 414-й бригады "Птицы Мадяра" ликвидировали их.

Военные обнародовали видео, на котором видно, как вражеская машина горит на земле после точного удара, а в небо поднимается столб густого дыма.

Фото: скриншот из видео / Момент сбивания российского Ка-52

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Что известно о сбитом вертолете Ка-52

Ка-52, известный по классификации НАТО как Hokum B и более известный под названием "Аллигатор", является российским боевым вертолетом армейской авиации, выполняющим роль командирской машины. Его основное назначение — проведение разведки, наведение целей и координация действий группы ударных вертолетов.

Эта машина способна эффективно поражать широкий спектр целей: от бронированной и легкой техники до живой силы противника, а также воздушных объектов непосредственно на поле боя. Ка-52 является дальнейшим развитием модели Ка-50 "Черная акула", унаследовав ее ключевые характеристики и получив усовершенствованные системы управления и вооружения, что делает его одним из самых опасных инструментов российской армейской авиации.

Стоимость одного Ка-52 оценивается примерно в 16 миллионов долларов, тогда как цена FPV-дрона составляет всего несколько сотен.

Ликвидация вражеского вооружения - последние новости

Напомним, 9 марта подразделения ССО нанесли удары по военным объектам противника. Были уничтожены четыре радиолокационные станции в Крыму, в частности РЛС 5Н84А "Оборона-14" и РЛС "Небо-У", а также элемент командного пункта бригады морской пехоты РФ в районе Зачатовки в Донецкой области.

Также 2 марта в результате ударов по военно-морской базе "Новороссийск" в РФ повреждены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за этого количество ракет "Калибр", которые Россия может запустить по Украине, уменьшится.

Как ранее сообщал Главред, в феврале спецподразделение ГУР Украины "Призраки" нанесло точные удары по кораблям, катерам и авиации РФ. Уничтожен сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", радиолокационная станция С-400, БПЛА "Форпост", морской буксир 1496М1, корабль 16640, десантный катер 02510 "БК-16" и вертолет Ка-27.

Читайте также:

О персоне: "Мадяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война России и Украины Удары вглубь РФ FPV
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

    Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтожен

    14:33Фронт
    США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

    США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

    14:21Украина
    "Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

    "Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

    13:36Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Регионы
    Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Синоптик
    Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять