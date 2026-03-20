РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

Кратко:
- Оккупационные войска РФ усилили давление на Восток Украины
- Константиновку планируют захватить до мая
- Фронт приближается к Краматорску и Славянску
Оккупационные войска РФ значительно усилили давление на Востоке Украины, пытаясь реализовать новый план захвата стратегических центров региона. Российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях.
"Я думаю, что у них это не получится, несмотря на те ресурсы, в том числе людские, которые они подтягивают", — отметил Дмитрий Запорожец, пресс-секретарь 11-го армейского корпуса ВСУ, в комментарии"Суспільне".видео дня
Цели врага
Первой крупной целью агрессора стала Константиновка, которую они стремятся взять под контроль до мая. Далее по графику планируется летнее наступление с полномасштабными боями за Краматорск и Славянск в течение нескольких месяцев.
Для реализации этого плана враг активно задействует тактическую авиацию, а артиллерийские обстрелы становятся все более интенсивными.
Где идут бои
По словам Запорожца, оккупанты ищут слабые места в украинской обороне, в частности на Славянском направлении, где пытаются закрепиться возле Кривой Луки и Закитного.
ожесточенные бои продолжаются вблизи Федоровки Второй и Никифоровки, где враг пытается использовать жилую застройку для закрепления позиций.
Как действуют ВСУ
На Краматорском направлении ВСУ активно противодействуют агрессору, в частности в районе Миньковки проводятся операции по вытеснению оккупантов. В то же время фронт приближается к крупным городам: в настоящее время расстояние от линии боевого столкновения до Краматорска составляет около 40 километров, что позволяет врагу вести артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры.
Как писал Главред, первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали результата — по всей ширине фронта около 100 км враг не смог продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сообщил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Кроме того, на юге Украины российская армия не снижает темпы боевых действий и продолжает активно наращивать свои ресурсы.
Напомним, что российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.
Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ
11-й армейский корпус — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины.
Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Являлся стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени.
Хотя законодательные условия для развития корпуса резерва существовали и ранее, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014—2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно его участники составили основу оперативного резерва Генерального штаба. Википедия
