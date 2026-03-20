РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

Российские войска ищут слабые места в обороне и пытаются закрепиться у ключевых позиций.

Оккупанты РФ усиливают давление на Востоке

Кратко:

Оккупационные войска РФ усилили давление на Восток Украины

Константиновку планируют захватить до мая

Фронт приближается к Краматорску и Славянску

Оккупационные войска РФ значительно усилили давление на Востоке Украины, пытаясь реализовать новый план захвата стратегических центров региона. Российское командование определило конкретные сроки для прорыва обороны на Краматорском и Славянском направлениях.

"Я думаю, что у них это не получится, несмотря на те ресурсы, в том числе людские, которые они подтягивают", — отметил Дмитрий Запорожец, пресс-секретарь 11-го армейского корпуса ВСУ, в комментарии"Суспільне". видео дня

Цели врага

Первой крупной целью агрессора стала Константиновка, которую они стремятся взять под контроль до мая. Далее по графику планируется летнее наступление с полномасштабными боями за Краматорск и Славянск в течение нескольких месяцев.

Для реализации этого плана враг активно задействует тактическую авиацию, а артиллерийские обстрелы становятся все более интенсивными.

Где идут бои

По словам Запорожца, оккупанты ищут слабые места в украинской обороне, в частности на Славянском направлении, где пытаются закрепиться возле Кривой Луки и Закитного.

ожесточенные бои продолжаются вблизи Федоровки Второй и Никифоровки, где враг пытается использовать жилую застройку для закрепления позиций.

Как действуют ВСУ

На Краматорском направлении ВСУ активно противодействуют агрессору, в частности в районе Миньковки проводятся операции по вытеснению оккупантов. В то же время фронт приближается к крупным городам: в настоящее время расстояние от линии боевого столкновения до Краматорска составляет около 40 километров, что позволяет врагу вести артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры.

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как писал Главред, первые волны анонсированного весеннего наступления российских войск не дали результата — по всей ширине фронта около 100 км враг не смог продвинуться и занять новые позиции. Об этом в эфире Radio NV сообщил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Кроме того, на юге Украины российская армия не снижает темпы боевых действий и продолжает активно наращивать свои ресурсы.

Напомним, что российские войска активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, однако за полтора суток понесли значительные потери — более 900 человек. Несмотря на это, по оценкам экспертов, основные усилия враг может сосредоточить на другом направлении.

Читайте также:

Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ 11-й армейский корпус — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины. Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Являлся стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени. Хотя законодательные условия для развития корпуса резерва существовали и ранее, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014—2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно его участники составили основу оперативного резерва Генерального штаба. Википедия

